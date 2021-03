Jmenování Vojtěcha naštvalo opozici, vyčítá vedení kraje „trafikanty z ANO“

„Pro nás je zcela neakceptovatelné, aby se do vedení krajských nemocnic i samotného úřadu dosazovali trafikanti z hnutí ANO. Z Ústeckého kraje se nemůže stát skládka neúspěšných politiků a úředníků z celé země. Kraj potřebuje změnit směr a naopak přilákat zkušené odborníky s vizí, kteří ho úspěšně provedou probíhající transformací,“ uvedl v prohlášení opoziční zastupitel Filip Ušák (STAN).

Opozice totiž kritizuje také to, že v čele ústeckého krajského úřadu stojí Jiří Holub, bývalý ředitel středočeského úřadu, kam nastoupil počátkem roku 2018 za předchozí krajské vlády ANO a ČSSD podporované komunisty. Holubovo jméno je spojeno s kauzou vysokých odměn pro středočeské krajské úředníky, včetně jeho samého (psali jsme v článku Za Jermanové tajil jako šéf hejtmanství odměny, teď řídí krajský úřad v Ústí).

„Budeme požadovat, aby za takovou politiku vyvodil hejtman Schiller politickou odpovědnost a rezignoval,“ řekl Ušák. Dodal, že doufá i v podporu Spojenců pro kraj, jejichž programové hodnoty jsou podle něj v přímém protikladu krajské politiky hnutí ANO, s kterým jsou Spojenci v koalici.



Kroky nového vedení kraje zkritizoval také senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (za STAN).



„Jsem znechucen chováním krajské koalice, která namísto zkvalitnění zdravotních služeb v regionu prodává odborné funkce ve vedení nemocnic svým spolustraníkům,“ řekl Linhart. Vojtěch si například k poslaneckému platu odnese za působení v Krajské zdravotní měsíčně přes 90 tisíc korun.



Ústecký kraj po podzimních volbách vede koalice ve složení ANO, ODS a Spojenců pro kraj. Po svém nástupu koalice obměnila celé představenstvo Krajské zdravotní, která v kraji spravuje pět nemocnic a kraj je jejím jediným akcionářem. Už tehdy do představenstva jmenovala i exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.



Tento týden ve středu rada kraje odvolala předsedu představenstva Jindřicha Zetka s odůvodněním, že s ním mělo vedení kraje dlouhodobé neshody, a Vojtěch převzal jeho místo. Den před tím představenstvo Krajské zdravotní odvolalo generálního ředitele společnosti Aleše Chodackého.

Smlouvu s asistentkou prověří policie

Odvolaný předseda představenstva Krajské zdravotní Zetek následně řekl, že Chodacki uzavřel fiktivní pracovní smlouvu s asistentkou hejtmana Vladislavou Marschallovou, podle níž měla dostávat 130 tisíc korun měsíčně za poradenství. Následně podal na Marschallovou a bývalého ředitele společnosti Chodackého trestní oznámení.



„Důvod je celkem jednoduchý. Věděl jsem, že v momentě, kdy odejdu z představenstva, hrozí riziko kamuflování celé té věci,“ uvedl Zetek.



V týdnu řekl, že Marschallová dostala od Chodackého smlouvu hned druhý den po jeho nástupu do funkce, a to za zády představenstva. Smlouva byla podle něj ukončena až v momentě, kdy se o nástupy zaměstnanců začal zajímat místopředseda představenstva.



„Krajskou zdravotní tak její angažmá stálo více než 500 tisíc korun,“ uvedl Zetek.

Krajská zdravotní se proti Zetkovým slovům ohradila. „Informace o tom, že Vladislavě Marschallové byla z prostředků Krajské zdravotní bezdůvodně vyplacena částka přesahující půl milionu korun, jsou lživé,“ stojí v prohlášení společnosti.



„S Vladislavou Marschallovou byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem bylo její aktivní zapojení do přípravy strategie očkování proti covidu-19 v Ústeckém kraji. Na základě této smlouvy působila v pozici manažera a koordinátora očkovacích míst v kraji a aktivně se podílela na vybudování velkokapacitních očkovacích center na Ústecku. Výsledek její práce je tedy zřejmý. Jakmile svou práci pro společnost KZ odvedla, byla její smlouva k 28. únoru ukončena,“ píše se v něm dále.



Chodacki Zetkova slova označil za naprosté nesmysly. „Žádné fiktivní smlouvy v KZ nejsou, ani v případě paní Marschallové. Je součástí týmu boje proti covidu, účastní se všech jednání. Co se týče odměn, krajský úřad rozhodl o vyplácení určité částky pro celé vakcinační štáby. A nejsou tak vysoké,“ tvrdí exředitel.

Smlouvu budeme chtít vidět, říkají Spojenci

Nad výší odměn se však pozastavil i hejtman Schiller. „I pro mě byla překvapením výše smluvního plnění, a proto jsem ve čtvrtek o celé věci hovořil s novým předsedou představenstva panem Vojtěchem a požádal jsem ho, aby došlo k důslednému prověření nejen smlouvy paní Marschallové, ale všech poradenských smluv, a především jejich plnění,“ řekl.



Vysvětlení situace kolem smlouvy chtějí i koaliční spojenci ANO. „Ta smlouva není úplně standardní. Na druhou stranu si úplně nemyslím, že je fiktivní, paní Marschallová skutečně pracovala. Ale je to hodně peněz a to je problém. Tu smlouvu budeme chtít vidět a pan hejtman to bude muset objasnit,“ říká náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci).



Zetek, který na vše poukázal, byl podle něj odvolán kvůli tomu, že mezi ním a Chodackým byly neshody, a tím ztratil podporu rady kraje.



Opoziční zastupitel Jaroslav Komínek (KSČM) označil vzniklou situaci za katastrofu.



„KZ je destabilizována v nejhorším období. Bohužel si myslím, že smlouva paní Marschallové je jen malinká část. Budeme se ptát i na očkovací centra. Není možné, aby KZ odmítala očkovat, protože nemá kapacity, a přenechává vakcíny soukromým firmám či nemocnicím, které z toho mají zisk,“ řekl s tím, že ve středu se v Klášterci otevřelo očkovací centrum v Lázních Evženie.



„Ty provozuje syn člena dozorčí rady KZ a bývalého europoslance Miroslava Ouzkého. Ve čtvrtek vyočkovali 500 vakcín a KZ v Chomutově 69. To je hodně zvláštní a doplácejí na to obyvatelé kraje,“ míní Komínek.