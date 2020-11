Nová rada vyměnila představenstvo Krajské zdravotní, je v něm i Adam Vojtěch

„Odvolali jsme představenstvo a dozorčí radu Krajské zdravotní (KZ),“ potvrdil výsledek pondělního jednání hejtman Jan Schiller (ANO), jenž o nutných změnách ve vedení KZ hovořil ještě před svým zvolením.

Ve funkci tak skončil třeba předseda představenstva Jiří Novák či místopředseda Radek Scherfer. Nově zvolené představenstvo bude řešit také pozici generálního ředitele Petra Fialy.

„Do představenstva byl zvolen ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek, bývalý ředitel litoměřické nemocnice Leoš Vysoudil, lékař Ondřej Štěrba, vědec v oboru fyzikální chemie Josef Šedlbauer a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který přislíbil, že nám se svými zkušenostmi a kontakty pomůže,“ řekl Schiller.

Změny ve vedení KZ, která spravuje nemocnice v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově a je stoprocentně vlastněná krajem, vítá vesměs i opozice.



„Některá jména v novém představenstvu KZ jsou příslibem, že některé změny by se mohly odehrát k lepšímu. Určitě je za mne výborná nominace pana profesora Šedlbauera. Bude mne zajímat, jak se předseda představenstva pan Zetek bude stavět i k žatecké nemocnici, kde je zatím ředitelem. V jeho osobě se tyto věci zdvojují, byl bych asi raději, kdyby se i žatecká nemocnice začlenila přímo pod KZ,“ zhodnotil krok rady Filip Ušák (STAN).

Podobný názor má i Karel Karika z Pirátů. „Změna ve vedení Krajské zdravotní už byla avizovaná na zastupitelstvu a bylo to očekávané. Konečně by KZ mohla už opravdu být KZ v pravém slova smyslu, ne organizací sloužící politikům a zlodějům, která po kraji neustále vyžaduje finance. Myslím, že tohle byl dobrý krok,“ uvedl k nově zvoleným jménům opoziční zastupitel.

Odvolání vedení překvapilo Věru Nechybovou zvolenou za uskupení Lepší sever. „Pochopitelně je to překvapení, s námi o tom nikdo nediskutoval, jsme v opozici. Nejdůležitější jsou pro nemocnice úhrady od VZP a zdravotních pojišťoven, snad to bude ku prospěchu. Moc bych si to přála, protože jde o zdraví a životy lidí a je potřeba, aby péče byla opravdu kvalitní. Snad se to povedlo,“ řekla Nechybová.

Odměny zdravotníků

Prioritním úkolem nového vedení kraje je i vyplacení odměny zdravotníkům za jejich nasazení v jarní vlně epidemie koronaviru.

„Dozvěděl jsem se, že někteří musejí odměny vracet nebo je nedostanou ve výši, jak bylo vládou slíbeno. Může za to špatný krok minulého vedení kraje, já to chci napravit a slíbené odměny doplatit, protože zdravotníci si to zaslouží. To je krok číslo jedna,“ pronesl hejtman Schiller.

Aby mohli zdravotníci odměnu dostat, podmínkou resortu zdravotnictví bylo, že ji nemohou získat dvakrát. „Zásadní chybou byl příspěvek od kraje. Budeme to muset napravit a prostředky bude muset najít KZ,“ upozornil hejtman.