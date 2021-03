Bylo třeba řešit to rychle, říká Vojtěch o svém povýšení v Krajské zdravotní

Proč k těm turbulencím a odvolávání podle vás došlo?

O odvolání předsedy představenstva Jindřicha Zetka rozhodla rada kraje kvůli špatné komunikaci. Že úplně nefungovala, jsme všichni vnímali i z jednání. Nechci říkat, kde byla přesně chyba, ale komunikační problémy tam byly a odvolání bylo řešení situace, aby to nemělo dopady na fungování celé společnosti. To je v této době zkrátka naprosto nezbytné. Beru to jako vyústění problémů. Ale musíme fungovat dál. Není to jen o dvou lidech, cílem je situaci stabilizovat, fungovat a dělat věci, které jsou potřeba. Ať už je to ohledně covidu, což je stálá práce, ale i ohledně dalších věcí.

Co bude podle vás nyní důležité?

Žádosti z evropských fondů, které se nyní budou vypisovat. Určitě budeme chtít, aby Krajská zdravotní (KZ) čerpala z těchto peněz co nejvíce. To je důležité.

Zemětřesení v Krajské zdravotní Krajská zdravotní zažívá po personální stránce turbulentní týden. Představenstvo v úterý odvolalo pověřeného ředitele Aleše Chodackého. Šéf představenstva Jindřich Zetek ho viní ze zneužití peněz firmy ve prospěch krajské funkcionářky hnutí ANO. Rada kraje v čele s hejtmanem Janem Schillerem (ANO) následně ve středu odvolala pro změnu Zetka. A už od čtvrtka je novým předsedou představenstva bývalý ministr zdravotnictví a poslanec Adam Vojtěch (za ANO), který se stal členem představenstva společnosti loni na podzim.

Co bude pro vás osobně důležité a co chcete zajistit?

Určitě by bylo dobře, aby se vše uklidnilo i v rámci vedení společnosti, protože budeme muset řešit i otázku generálního ředitele. Myslím si, že věci, které jsou nastavené, tak běží. Stále věřím tomuto projektu. KZ má potenciál k dalšímu rozvoji. Jsou zde další věci, které jsou klíčové právě z hlediska investic. Není to jen ústecká nemocnice, kde se staví nová budova s operačními sály, ale i děčínská a chomutovská, kde jsou plánované nové akutní příjmy. To jsou věci, které se nyní musí dotáhnout a znovu říkám, pokud máme potenciál evropských peněz, je to naprostá priorita. Důležité je také stabilizovat nemocnici v Rumburku a taktéž dokončit připojení nemocnice Litoměřicích.

U řešení potíží rumburské nemocnice a převodu pod KZ jste byl ještě jako ministr zdravotnictví. Jak situace vypadá dnes?

Mám pocit, že se tam situace nyní také stabilizovala, pan doktor Malý to tam má na starosti a dělá tam dobrou práci. Věřím, že se nemocnici podaří zařadit do KZ v dohledné době.

Koncem roku se máte stát velvyslancem ve Finsku, nyní máte novou funkci. Co tedy bude dál?

Zatím to není úplně potvrzené. Je to otevřené a já se nyní soustředím na aktuální situaci. To, že jsem byl zvolen předsedou, jsem nepředpokládal, ani jsem o to neusiloval. Ale stalo se to okolnostmi. Nyní se soustředím na tuto práci a co bude v následujícím období, to se uvidí. Mým cílem je dokončit poslanecký mandát, který mám do října, a do té doby se nic měnit nebude a budu naplno pracovat pro KZ. Snažím se dělat práci, jak nejlépe dovedu.