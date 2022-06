Iceman Vencl čtvrtý na světě v zádrži dechu: Můžu se blížit k devíti minutám

„Trošičku se to ve mně pere, protože bronzová medaile byla velmi blízko, nějakých šest vteřin. Subjektivně i podle ohlasů jsem měl nějakou rezervu. Každopádně jsem to vyhodnotil tak, že je potřeba jít z vody,“ líčil Vencl, světový rekordman v potápění pod ledem, pod nímž loni zvládl uplavat 80,99 metru.

V srbské metropoli startoval v disciplíně, při níž freediver téměř bez hnutí zadržuje pod vodou dech. Lepší byli v úterý už jen zlatý Chorvat Šobat, ten zvládl 9:12,71 minuty, stříbrný Francouz de Beaucaron a bronzový další Chorvat Milošič.

David Vencl při disciplíně statická apnoe.

„Čtvrté místo je skvělé, protože naposledy jsem byl pátý, tohle je můj nejlepší výsledek. Zároveň to mohlo být ještě o něco lepší,“ cítil se Vencl rozpolceně. „Znám poučky, které říkají: Ber to tak, že jsi čtvrtý nejlepší na světě, že takhle je to dobře. Teď čekám, jak se mi to usedí v hlavě. Hlavně se těším, že se najím, protože posledních dvanáct dní jsem jídlu tolik nedal, což mi pomohlo ve výkonu.“

V tréninku vydržel český reprezentant pod vodou osm a půl minuty. „Jenže závod je vždycky jiný než trénink, na člověka ta atmosféra dolehne. Mít na to větší klid, vím, že ten potenciál mám. Vím, že jsem v budoucnu schopný přiblížit se i k devítce,“ tuší.

Ve statické apnoi obsadila mezi ženami sedmé místo Kateřina Šuranská časem 6:56,85 minuty. Dosud nejlepším českým výsledkem na mistrovství světa freediverů je bronz Jindřišky Zajacové v disciplíně 16x50, při které se závodník nadechuje každých 50 metrů. Časem 12:25,55 vylepšila národní rekord o dvě a půl minuty. České maximum ve stejné disciplíně posunul i Martin Čítek, za 11:41,44 byl pátý.

„Jindřiška tuhle disciplínu začala trénovat před šesti týdny a je v ní výborná. Je neuvěřitelně talentovaná. I výkon Martina byl úžasný,“ smekla národní trenérka Zdeňka Hildová ze Svazu českých potápěčů, který reprezentanty do Bělehradu vyslal.

V plavání pod vodou se dvěma ploutvemi byl nejlepší z Čechů Bronislav Pečner, uplaval 231,8 metru, což mu vyneslo sedmou příčku.