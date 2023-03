Padesát metrů pod led. Vencl poplave o rekord v plavkách

„Udělat něco, co ještě nikdo nikdy neudělal, je výzva a ohromná motivace. Vždy se chci zlepšovat a překonávat sám sebe. A tady jsem zvědavý, jestli v sobě najdu sílu a dokážu to,“ líčí teplický freediver.

Hranice posouval už před dvěma lety, jeho výkon v zatopeném lomu Lahošť u Teplic nadchl celý svět. Na jeden nádech pod ledovou krustou uplaval 81 metrů, čímž překonal světový i Guinnessův rekord.

Teď chystá bláznivý kousek, který před ním nikdo nezkusil. Bude první na světě, kdo se jen v plavkách a brýlích spustí podél vodicího lana do takové hlubiny. V mrazivé vodě čtyřicetiletý propagátor otužování stráví něco přes minutu a půl.

Rozdíl proti jeho prvnímu rekordu představuje tlak, který na něj v hloubce bude působit. V Lahošti se musel popasovat jen s teplotou vody a nedostatkem kyslíku. Vyrovnávat tlak je v teplé vodě rutina, v chladné naopak výzva.

„Pokud jste ve stresu, zatnou se vám automaticky svaly kolem ramen a krku, a to zapříčiní, že nedokážete vyrovnávat tlak,“ vykresluje Vencl. „A extrémní chlad i zkušeného freedivera může dostat do tak velkého stresu, že může mít s vyrovnáváním tlaku problém.“

Na druhý životní výkon je přichystaný, trénuje už několik měsíců a jeho tělo je pod drobnohledem lékařů. Věří, že se v polovině března znovu zapíše do historie.

Zamrzlé jezero Milada nedaleko Ústí nad Labem využili nejen k potápění, ale i bruslení, freediveři Petr Kapoun a David Vencl.

Kulisy jeho unikátního výkonu obstará jezero Sils, které leží kousek od slavného lyžařského střediska Svatý Mořic. V teplé zimě musel Vencl najít místo s garantovaným ledem i odpovídající hloubkou, což alpské jezero s hloubkou 71 metrů a nadmořskou výškou 1 800 metrů dostatečně splňuje.

A další důvod, proč se český ledový muž vydá za hranice vlasti, je křišťálově čistá voda. Díky ní světový výkon, který by pro netrénovaného člověka mohl skončit smrtí, zaznamená podvodní dron.

„Kdyby to přede mnou udělalo dvacet freediverů, kteří by se jen potopili do menší hloubky, asi bych k tomu přistupoval mnohem víc uvolněněji. V tomhle případě ale vůbec nevím, jestli to jde udělat. Neřekl bych, že mám strach, ale respekt ano.“