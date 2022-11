Do hlubin! Podledník Vencl chystá další mrazivý rekord. Bez neoprenu

„Ještě nikdo to nezkusil jen v plavkách, takže světový i Guinnessův rekord budu zakládat,“ řekl reprezentant ve freedivingu, který drží maximum v plavání pod ledem do dálky. V únoru 2021 v Lahošti zvládl jen s plavkami 80,99 metru.

Nyní bude dějištěm rekordního zápisu Rakousko, ve hře je alpské jezero Zell am See. „Mohl bych se potápět třeba u nás na Barboře, kde je hloubka víc než padesát metrů, ale tam by nikdo nic neviděl. Dole je absolutní tma. A ani led není jistý,“ vysvětlil Tepličan, proč se vydá k jižním sousedům.

81 metrů, tedy bez jednoho centimetru, je Venclův rekord v plavání pod ledem do dálky

Do hlubin se spustí podél lana. „Bude to takzvaná konstantní váha s ploutví, což je název klasické potápěčské disciplíny. Nebudu dolů ničím tažený, musím se tam dostat vlastními silami. Šlo by to i bez ploutví, ale mně se nechce. Ponořím se do větší hloubky, což bude pro lidi zajímavější.“

Světový rekord stanoví pod asociací CMAS, navíc Venclův výkon opět bude zanesen i do Guinnessovy knihy rekordů. „Říkali, že souhlasí. I proto, že ponor bude ratifikovaný oficiálními rozhodčími jako minule,“ prozradil bývalý učitel.

Do hloubky pod led už se nořil Rus Alexej Molčanov, ovšem s neoprenem. „Drží rekord okolo 82 metrů. V moři zvládl 130 metrů, rozdíl mezi vodou pod ledem a klasickou je enormní,“ tvrdí český reprezentant. „Já ale dopředu neprozradím, na jaký výkon zaútočím. Nechci nalákat světovou konkurenci tím, že řeknu nějakou cifru, oni pak začnou trénovat a týden po mně mi rekord vyfouknou. Prostě nechci, aby na mém příběhu někdo parazitoval,“ ozřejmil Vencl, proč jeho naplánovaná meta nebude předem veřejně známá.

S trochou nadsázky se při svém výkonu půjde ohřát. „Led se tvoří, když má celý sloupec vody ode dna až k hladině teplotu nižší než čtyři stupně Celsia. Jakmile je voda nad tímto průměrem, nejstudenější je na dně. Pokud je ale pod ním, nejstudenější je nahoře. Takže budu klesat do teplých vod. A pokud to bude z jednoho do čtyř stupňů, tak je to neuvěřitelné, ale dole bude voda čtyřikrát teplejší.“

Vencl zvlášť trénuje zádrž dechu, plavání do hloubky a otužování. Plánuje, že vyrazí na DeepSpot do Varšavy, tedy do nejhlubšího bazénu v Evropě s hloubkou 45 metrů. Z rekordního pokusu v Rakousku by rád zprostředkoval fanouškům online videopřenos. „Technické možnosti jsou, snad se to podaří za rozumné peníze nebo s pomocí sponzora, kterého sháníme. Chceme, aby to mohl vidět každý.“

Dalším extrémním výkonem dostojí Vencl své vtipné přezdívce, kterou ho tituloval při natáčení filmu Poslední závod Oldřich Kaiser. „To je ten podledník!“ přivítal ho charismatický herec, což Vencl vylíčil ve své knize o minulém rekordu a otužování Začni teď! Tepličan pomáhal filmovému štábu překonat mráz a taky si zahrál v komparzu.