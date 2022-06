Na Bělehrad! Vencl se chystá na MS v zádrži dechu, chce rekord i medaili

„Přechod mezi otužileckou a freedivingovou sezonou není až tak složitý,“ tvrdí David Vencl, světový rekordman v plavání pod ledem; loni v únoru v Lahošti pod ním bez neoprenu i čepice zvládl 80,99 metru.

Svoji cestu na šampionát jste nazval Na Bělehrad! Máte nějaké společné rysy se Švejkem?

Švejkovská povaha se mi zamlouvá. Pro něj je typická sebeironie a odvaha, tak bych se charakterizoval i já. Chci to na šampionátu ukázat.

Co pro vás MS znamená?

Vrchol. Dlouho jsme na žádném takhle velkém závodě nebyli, už kvůli covidu. Pro mě je velká motivace posunout zase svoje maximum, protože na lokálních závodech se mi tak dřít a sebezapírat nechce. Takovou příležitost vždy vítám, je to i ocenění mých kvalit, když jsem na takovou akci poslán.

Jaký máte cíl?

Nedávno mi někdo přál skvělé umístění a musím říct, že to je pro mě až bonus. Já chci skvělý výkon. Osobně jsem si dal za úkol překonat sám sebe, tedy překonat svůj vlastní národní rekord, který má hodnotu 7:54.504 minuty. Rád bych se dostal přes osm minut v zádrži dechu. Což by mohlo nakonec znamenat podobné umístění jako v roce 2018, kdy jsem byl pátý. Čas přes osm minut by mohl odpovídat třetímu až šestému místu.

Skvělý výkon, ale žádná medaile, nebo výkon nic moc a medaile. Co berete radši?

Pro mě je sice důležitější výkon, ale i kdyby nepadl, ale medaili bych získal, bylo by to krásné. Historie se neptá. Medaili by mi už nikdo nevzal, i kdyby výkon nebyl takový, jaký bych si představoval.

Proč není přechod z otužilecké do freedivingové sezony obtížný?

Venku už je náročné sehnat místo, kde je voda ledová, nebo dokonce jen studená. A protože vodu miluju, jdu pod ni, i když je teplá. Přecházím naprosto plynule z pevného skupenství, tedy noření se do ledu, do tekutého. A já se začal otužovat, protože při tom jsou fyziologické procesy velmi podobné jako při zádrži dechu. Otužování podpoří schopnosti těla a rychlejší adaptaci. Pomáhá mi, abych se cítil komfortněji v zádrži dechu pod vodou.

Cítíte výhodu proti soupeřům?

Ano, spousta freediverů je totiž choulostivá na tepelný komfort, v tom mám velkou výhodu.

Startujete ve více disciplinách než jen ve statické apnoi?

Nebudu se rozptylovat jinými. Statická apnoe, která je na řadě 14. června, má jinou přípravu než dynamická. Cennější je v jedné disciplíně zabodovat než být všude průměrný.

Jak probíhala vaše příprava?

Ze začátku ani nedělám maximálky, spíš jedu objem, snažím se opakovaně dostat do nepříjemných pocitů, třeba osmkrát během tréninku. Před měsícem na domácím šampionátu jsem si dal v pohodě sedmičku a bylo to bez většího tréninku. Teď do toho šlapu.

Jaký je v Bělehradě bazén?

Neznám ho, ani nevíme, zda budeme venku, nebo vevnitř. Jak říká Šlitr, mám rád, když je venku utřený prach a dobře vyvětráno. Radši bych do venkovního bazénu.

Má ještě někdo další z Čechů šanci na medaili?

Jsme dobří na statiku, želízkem v ohni bude Káťa Šuranská, která má už zlato z MS. Je na tom dobře.