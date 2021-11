Nebojte se kvásku. Upečte si z něj chleba, nebo třeba vánoční perníčky

Naše babičky a prababičky neměly supermarket na každém rohu a nedisponovaly vychytávkami, jako je pečicí prášek nebo sušené droždí. Jistotou, kterou měly vždy po ruce pro ně byl domácí žitný kvásek, který využívaly v kuchyni prakticky neustále.

Trend „kváskování“ se před nedávnem zase vrátil na výsluní, a to nejen v době, kdy jsme na počátku pandemie marně sháněli droždí. Kvásek se hodí nejen při přípravě nadýchaného slaného a sladkého pečiva, ale svoji roli může hrát i při přípravě polévek, omáček nebo při pečení vánočního cukroví.

Zkuste ho letos přidat třeba do perníčků nebo podvodnic, zajímavé je také zakomponovat do již vyzkoušených rodinných receptů jiné typy mouky, například žitnou nebo špaldovou. Ještě je dost času na experientování, do Vánoc jistě vlastní recept vyladíte do absolutní dokonalosti.



Příprava žitného kvásku může na první pohled vypadal složitě a náročně, ovšem není to zas taková „věda“. Vyžaduje ovšem trochu trpělivosti, zkušenosti přijdou samy. Inspiraci, jak na to, najdete třeba na stránkách Moukykvaskovani.cz, kde se dozvíte více i o moukách vhodných na kváskování a o pečení chleba.

Pokud si na vlastní kvásek ještě netroufáte, můžete si na mapě Pecempecen.cz najít někoho zkušenějšího, kdo se s vámi o svůj kvásek podělí.



Praktické tipy

Na co si dát pozor radí Lukáš Najmajer, mistr pekař kváskových chlebů z lučenecké pekárny společnosti Penam.



1. Výběr správné mouky je alfou a omegou kváskování i pečení obecně. Používejte vždy tu, která je v receptu uvedena. Různé druhy mouky mají různé vlastnosti. Například na dokonale nadýchaný chlebík potřebujete jiný typ jako na přípravu chutné pizzy nebo croissantů.



2. Kvásek musí být zdravý. Na to, aby byl dostatečně silný, je zapotřebí ho krmit. Jak poznáte, že se vám kvásek podařil? Má mírně kyselou vůni a mnoho bublinek. Pokud kvásek voní příliš kysele, je to znamení toho, že je „hladový“ a je zapotřebí ho znovu přikrmit.

3. Hodně napoví rozkvas (startér). Jde o první krok v přípravě těsta. Příliš krátce kvašený startér způsobí, že je těsto husté a těžko se s ním bude pracovat. Jak ho necháte kvasit dlouho, bude velmi silný a jeho výsledkem bude kyselý chléb.

4. Míchání těsta má svá pravidla. Je nezbytné, aby se jednotlivé ingredience navzájem pěkně propojily. Správné vymíchání zabezpečí, že lepek v těstě je dostatečně pevný. Je to fyzicky dost náročné a méně zdatní pekaři si mohou pomoci kuchyňským robotem. Dávejte si však pozor na intenzitu a rychlost otáček, pokud to přeženete, lepková síť se může přetrhnout. V poslední fázi proto vždy propracujte těsto rukama.

5. Pozor na délku konečného kvašení. Závisí hned na několika věcech, jako je kvalita kvásku, síla startéru, délka kvašení, teplota v místnosti, či kvalita použitých mouk. Lukáš Najmajer doporučuje začátečníkům nechat těsto kvasit 5 – 6 hodin při pokojové teplotě nebo 13 – 16 hodin v lednici. Tehdy jde o tzv. „studené zrání těsta“.



6. Při pečení chleba dejte pozor na velikost ošatky. Pokud bude moc velká, těsto se rozteče a chléb bude příliš nízký.