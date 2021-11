SOUTĚŽ: Pochlubte se, jaké pečete perníčky, a vyhrajte kuchyňský robot

Vánoce se blíží a my pro vás máme dárek už teď. Zapojte se do soutěže Nejkrásnější vánoční perníčky a vyhrajte parádního pomocníka do kuchyně v hodnotě bezmála deset tisíc korun. Pochlubte se oblíbeným receptem, vlastní šikovností při zdobení i rodinnými triky. Držíme palce!