Skvělá chuť, zábava i menší ekologická stopa. Domácí zmrzlina patří k létu

Jak se nejlépe zchladit v horkém létě? Přece lahodnou zmrzlinou. K dostání je sice množství mražených dezertů všech chutí a tvarů, ale co si vyrobit ledovou pochoutku doma? Má to spoustu výhod a navíc to není vůbec složité.