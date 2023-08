Ráno na operaci, po obědě domů? Stačí nám dvě centimetrové dírky, líčí chirurg

Artroskopické centrum Rehabilitační nemocnice Beroun, kde Kopečný působí, se na jednodenní chirurgii specializuje a jeho lékaři rozhýbali už přes 50 tisíc kloubů.

Můžete čtenářům ambulantní jednodenní lékařskou péči v ortopedii přiblížit?

Ve všech chirurgických oborech je trend používat co nejšetrnější metody. Co nejméně invazivní postupy, které tolik nezatěžují pacienta. V ortopedii hovoříme nejčastěji o moderní artroskopii. Lékař může pouhými malými operačními ranami na těle pacienta zavádět nejenom endoskop, který přenáší obraz a umožňuje podrobné vyšetření, ale za pomoci dalších nástrojů může rovnou operovat. Tento druh vyšetření a léčby se provádí nejen u kolene, ale i u dalších větších kloubů, ramen, kyčlí, hlezna (kotníku, pozn. red.). Takový zákrok snižuje délku pobytu pacienta v nemocnici a částečně usnadňuje i rekonvalescenci ve smyslu bolesti. Samozřejmě že hojivé procesy ve tkáních musí zůstat zachované a vyžadují si svůj čas. To je pořád stejné. Takže to neznamená, že dva dny po operaci kolene půjdete zase hrát fotbal.