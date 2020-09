Muž miluje bolest při tetování. Chce mít pomalovaný jazyk i bělma

První tetování si nechal udělat v roce 2016. Bylo to velmi spontánní rozhodnutí. Když se procházel po pláži, uviděl muže s tetováním po celém těle a rozhodl se pro svou transformaci. Hned po prvním sezení u tatéra zjistil, že je mu velmi příjemná bolest, která tetování provází. Z potetované ruky se tak postupně dostal až na kompletně pomalované tělo.

Před proměnou ho nezastavila rodina, přátelé ani pokřikování lidí na ulici, že je zrůda. Sám říká, že ho naopak negativní reakce ženou kupředu a těší se na další návštěvu tetovacího studia.

„Děti se mě ptají, jestli se někdy koupu. Že jsem špinavý a měl bych tu propisku smýt,“ sdělil se smíchem muž pro Thesun.co.uk. Velmi ho překvapilo, jaký zájem o něj mají ženy. Očekával, že si s tetováním zavře cestu k navazování vztahů, ale opak byl pravdou.

„Samozřejmě se to nelíbí všem. Hodně žen má potřebu mi z očí do očí říct, co si o mě myslí. Najde se ale stále hodně takových, které moje tělo fascinuje,“ pokračoval.

Nyní se cítí sebevědomější a má pocit, jako by se ukrýval pod maskou. Ačkoli se svlékne do plavek na pláži, cítí se zakrytý, a tak mu to vyhovuje. „Tetování celého těla byla bezpochyby ta nejlepší věc, pro kterou jsem se v životě rozhodl. Nelituji,“ dodal.