Podpořte své plíce lesní terapií: nadechujte se s rozpaženýma rukama

Jak dopřát v době karantény restart plicím? Pomoci může lesní terapie, dechové cvičení, ale i omezení vůní.



Z hlediska produkce kyslíku hovoří čísla jasně. Jeden jediný stoletý buk vyprodukuje až tisíc litrů kyslíku denně. Hektar smíšeného lesa pak ročně „vyrobí“ v průměru deset tun kyslíku. Kam jinam tedy za čerstvým vzduchem než právě do lesa?

Osmiletý výzkum japonských vědců, který se zaměřoval na účinnost takzvané lesní terapie a jehož výsledky byly publikovány před dvěma lety, význam lesa coby přírodních lázní jen potvrdil. Samotný pobyt v něm podle výzkumu posiluje v těle tvorbu látek, které dokonce fungují jako přírodní zabiják nádorových buněk. Za vše podle vědců mohou takzvané fytoncidy, což jsou látky, jimiž se stromy brání škůdcům. Vzduch v lese je jimi prosycený, což na člověka působí blahodárně.

Posílíte i břišní svaly

Zásadní posilou pro kondici plic je zvýšení jejich kapacity. Tu představuje množství vzduchu, které jsme schopni vdechnout po maximálním nádechu.

Právě kapacita plic je totiž významným faktorem při nejrůznějších onemocněních. Přesto jde o velmi individuální záležitost, a tak například ti, kteří pracují v kanceláři, budou mít s největší pravděpodobností výrazně menší kapacitu plic než ti, kteří pracují manuálně a navíc ještě na čerstvém vzduchu. Rozdíl je patrný samozřejmě také u sportovců.

Klíčem ke zlepšení je na prvním místě naučit se správně dýchat. Pokud se vám při každém nadechnutí zdvihá pouze hrudník, aniž by se pohnulo břicho, cosi je špatně. Zkuste se při nádechu soustředit na to, aby se vzduch dostal až do břicha. Výhodou takzvaného bráničního dýchání je mimochodem i posílení svalů břišní stěny.

Základní dechová cvičení doporučují hluboký nádech a výdech s rozpaženýma rukama, čímž se ještě více otevře prostor hrudníku. Možností je i trénovat vleže zadržovat dech. Speciální dechová cvičení nebo také dechovou jógu se však doporučuje provádět alespoň z počátku pod dohledem další osoby. Snadno se totiž může stát, že se cvičícímu zatočí hlava a mohl by si ublížit.

Jestliže chceme co nejvíce zregenerovat své plíce, je také nasnadě vytvořit pro to ideální vnější podmínky. V praxi to znamená eliminovat co nejvíce vlivů, které dýchací soustavu zatěžují.

A zdaleka přitom nejde pouze o to vyvarovat se smogu. Žádoucím krokem je vyvarovat se také veškerých agresivních vůní, parfémů, laků na vlasy, prostředků proti hmyzu nebo také vonných svíček. Při domácím úklidu zkuste chemické prostředky, které kromě plic dráždí i sliznice, nahradit šetrnější variantou. Dobrým služebníkem při úklidu může být například jedlá soda nebo citronová šťáva.