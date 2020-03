Gynekoložka: Koronavirus plod nepoškodí, k potratu nákaza nevede

„Maximálně se chraňte, nemáte-li respirátor, dvouvrstvou šitou rouškou, do které si vložíte papírový kapesník a co dvě hodiny ho měňte. Každé čtyři hodiny vyměňte roušku,“ poradila těhotným maminkám, které musí jezdit na pravidelné kontroly. „Místo kapesníku je ještě lepší ustřižený sáček do vysavače. Dezinfikujte si ruce a nedotýkejte se oblasti obličeje bez dezinfikovaných rukou,“ dodala.

V případě nákazy koronavirem poradila lékařka těhotným ženám pít čaje či užívat sirupy z mateřídoušky, jitrocelu a v případě horečky paralen. „Vhodné jsou i přípravky s obsahem účinné látky ambroxol (např. Ambrobene, Ambroxol, Mucosolvan) - uvádí se, že jsou bezpečné až ve 2. a 3. trimestru těhotenství, ale třeba Ambrobene můžete používat i v 1. trimestru, neublíží miminku,“ napsala.

Ženy v těhotenství mají obecně sníženou imunitu a jsou náchylnější k různým onemocněním. Je to vlastně obrana proti tomu, aby nevypuzovaly ještě nenarozené dítě.

„Nejvíce riziková je doba v prvním trimestru, především do desátého týdne, kdy při horečkách stoupá – stejně jako u jiných virových onemocněních s vysokou teplotou – riziko orgánových vad budoucího miminka,“ říká gynekoložka Veronika Frisová. Dodává ovšem, že podle dosavadních zkušeností je u gravidních žen průběh COVID-19 spíše mírnější, méně závažný, protože jde o mladší a většinově i zdravou populaci.

O lékařce MUDr. Veronika Frisová Ph.D. je vedoucí lékařkou pražského centra fetální medicíny PROFEMA, které je specializováno na prenatální diagnostiku vrozených vad plodu. Od roku 2008 je jedinou českou lékařkou, která získala všechny FMF certifikáty vydávané centrem Fetal Medicine Foundation (FMF) v Londýně. Pravidelně přednáší na konferencích, školí ostatní lékaře a předává své znalosti mladým medikům.

Zatím ani nebyl prokázán přenos koronaviru z matky na plod, u malého počtu pozitivně testovaných novorozenců se spíše předpokládá přenos infekce stykem dítěte s nemocnou matkou po porodu. Proto se doporučuje novorozence od nemocné matky co nejdříve oddělit a zabránit jejich kontaktu. „Matka může při zachování dezinfekčních podmínek kojit, ale musí pouze odsávat mléko, nemůže jej kojit sama,“ dodává Frisová, podle níž se ani mateřským mlékem virus nepřenáší.

Gynekoložka doporučila, aby se nastávající matky kvůli možnému nakažení preventivně vyhýbaly místům, kde je více lidí, a nosily respirátory minimálně FFP2 třídy nebo dvouvrstvou roušku. Neměly by ale vynechávat pravidelné kontroly v prenatální poradně ani stěžejní screeningová ultrazvuková vyšetření ve dvanáctém až čtrnáctém týdnu těhotenství a rovněž ve dvacátém až dvaadvacátém týdnu. „Tyto kontroly patří k důležitým vyšetřením a nelze je posouvat na pozdější dobu,“ připomíná Frisová.

Dodává, že i gynekologové se maximálně snaží, aby se nenakazili a ochránili i nastávající matky. Byť to není jednoduché a některé ordinace dokonce musely zavřít. „Dezinfekční přípravky je obtížné sehnat, nemluvě o respirátorech vyšší třídy pro lékaře a rouškách pro pacientky. Přes opakovaná tvrzení o zásobování lékařů jako první linie ochrannými pomůckami je realita jiná – respirátory, roušky i dezinfekce stále chybí. A to jak v nemocnicích, tak u ambulantních specialistů,“ říká Veronika Frisová. „Bohužel, nikdo nečekal, že taková pandemie může nastat. Potýkají se s tím proto všechny státy, nejen Česká republika.“