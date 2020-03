Kreativní Češi svými vlastnoručně ušitými, vtipnými, barevnými a veselými ústenkami vzkazují: zvládneme to, depresi a špatné náladě nepodlehneme. Podívejte se do galerie, a až do neděle můžete hlasovat pro roušky, které vás zaujmou. Zároveň dál přijímáme vaše fotografie.