Národ (ne)plaváčků. Aneb jak Češi (ne)přeceňují své plavecké schopnosti

Teď v létě se v novinách často dočteme, že se někdo utopil. „To by se mi nemohlo stát, já přece plavat umím,“ říkáme si. Jenže se často mýlíme. V Česku se každý rok utopí asi 200 lidí. Je to sice méně než třeba před 20 lety (a číslo stále klesá), ale nenechme se ukolébat klidnou hladinou. To číslo je stále velmi vysoké.