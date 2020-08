Zpěvačce se pohybují implantáty v hýždích. Opravu odmítá kvůli kariéře

Zpěvačka uznala, že udělala chybu, když si nechala pozadí znovu zvětšit. Ačkoli už po předešlé plastice měla zadek kulatý a větší, chtěla ho mít jako Kim Kardashianová. Přemluvila svého lékaře, aby jí vpravil ještě větší implantát. Ten už kůže na zadku nedokázala udržet.

Nikdo ženu nechtěl znovu operovat, aby se současný stav ještě nezhoršil. Zašla si proto na konzultaci k přednímu plastického chirurgovi Terry Dubrowovi v Los Angeles a prosila ho, aby jí pomohl.

„Aby byl výsledek takový, jaký požaduje, musela by podstoupit nejméně tři operace. A nešlo by to udělat hned. Musela by počítat s tím, že bude tak půl roku vyřazena z pracovního provozu,“ sdělil Terry Dubrow v pořadu Botched.

Nabídku zpěvačka odmítla, protože není schopná na tak dlouhou dobu pozastavit kariéru. Vlivem koronavirové pandemie přišla o důležité pracovní zakázky a nyní potřebuje zpívat. „Zadek je důležitou součástí mě samotné a mé kariéry. Když zpívám, tak hodně tančím a twerkuji a na to potřebujete mít velký a kulatý zadek. Bez toho to vypadá zvláštně,“ myslí si Kasia.

Přesto raději bude twerkovat s rozpadajícím pozadím, než aby si udělala čas na operaci. Ani jedné plastické operace však prý nelituje. Má jich za sebou několik. Dříve štíhlou a nenápadnou zrzku by dnes v uhrančivé brunetě s dokonalými křivkami hledal málokdo.

„Až budu mít víc času a pojedu do Los Angeles, určitě se na kliniku vrátím a operaci si nechám udělat. To panu doktorovi slibuji. Na mém vzhledu i zdraví mi záleží,“ dodala.