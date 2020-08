Modelka po plastice nedodržela sexuální abstinenci, praskl jí zadek

Po plastické operaci měla dodržet sexuální půst alespoň tři týdny. Místo toho už po třech dnech měla s partnerem pohlavní styk. Jizva mezi půlkami praskla, stehy se rozevřely a modelce málem implantát vylezl ven. Nyní se obrátila na lékaře z prestižní kliniky v Los Angeles a prosila je o nápravnou operaci.

„Stehy se otevřely a měla jsem v zadku díru. Trvalo to skoro čtrnáct dní, než se rána zacelila. Už jsem se bála, že tam tak velká rána zůstane. Nedokázala jsem si odpustit sex s partnerem, když jsem ho s ním před operací měla pětkrát denně. Po plastice jsme to omezili jen na dvakrát denně. Vím, že jsem měla počkat, pooperační komplikace jsou moje vina,“ sdělila v pořadu Botched.

Lékař po prohlídce Amandě sdělil, že může být ráda za to, jak se rána sama zahojila. Podle něj hrozila infekce a velké komplikace, které by zanechaly velké jizvy a vzhled, se kterým by nebyla vůbec spokojená. Kroutil hlavou i nad tím, že dospělá žena neposlechla radu svého lékaře a nedodržela sexuální půst. „Teď jsem vážně opatrná a snažím se odpočívat. Většinu dne ležím na pláži a opravdu už neblbnu. Uznávám chybu,“ pokračovala modelka.

Díky šikovným ručičkám plastických chirurgů je nyní Amanda bez jizev a její pozadí konečně vypadá tak, jak si ho vysnila. V hlavě má samozřejmě už plán na další operace, protože se svým vzhledem ještě není stoprocentně spokojená. V minulosti podstoupila plastiku poprsí, nechala si upravit rty i nos. S některými tvary však stále není smířená. Lékaři jí další operace nedoporučili, to poslechnout nehodlá.

„Kdysi jsem pracovala v rychlém občerstvení a se svým životem jsem nebyla spokojená. Nyní se živím jako modelka a je nutné, aby moje tělo bylo perfektní. Hodně twerkuji a na to je zapotřebí mít opravdu skvělé křivky, abyste byli úspěšní,“ myslí si. Za rok si prý vydělá v přepočtu přes dvacet milionů korun. Natolik je oblíbená. Klienty prý nejvíc baví, že je tolik podobná herečce Scarlett Johanssonové.