Nosit všude sluneční brýle škodí, nejhorší je to v místnosti, říká oční lékař

Přibývá očních chorob i těch, které je nutné operovat?

Očních chorob zcela jistě přibývá. Má to mnoho souvislostí. Jednou z nich je, že žijeme déle. Projevuje se tak řada chorob, které před sto lety byly přinejmenším velmi vzácné. Dnes při dožití 70 a více let přicházejí pacienti s mnoha degenerativními chorobami. Přitom šedý zákal se před padesáti lety, kdy jsem začínal, operoval jen tehdy, když pacient neviděl na své ruce. Pokud měl zakalenou čočku jen na jednom oku, tak se to neoperovalo. Dnes se zákaly operují už v momentě, kdy to člověku nějak začíná vadit.

Oko je v podstatě jen velmi nedokonalá optická pomůcka. Pavel Rozsíval oftalmolog