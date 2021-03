Nesměšujme odlišné sexuální touhy s trestnými činy, vyzývá psycholog

Co přesně znamená termín parafilie? O jaké sexuální odchylky jde?

Jako parafilie označujeme sexuální preference pro neobvyklé sexuální objekty, například nedospělé jedince, a neobvyklé sexuální aktivity, například násilí při sexu nebo sexuální aktivity zahrnující nesouhlas partnera. Termín parafilie využíváme v případě, že jde o dlouhodobé a stálé nastavení, kdy lidé upřednostňují tyto neobvyklé podněty před běžným sexuálním kontaktem. Současně je důležité říct, že termínem „parafilní preference“ označujeme jen to, co člověka přitahuje, nikoli jeho chování. Například „pedofilie“ je lékařský termín, který popisuje, že někdo se cítí být přitahován dětmi – neoznačuje člověka, který zneužil dítě.