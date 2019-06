Poflakování povoleno. Proč je nicnedělání skvělým způsobem odpočinku

Jenom tak být

Sednout si na zahradu nebo do parku. Natáhnout nohy, udělat si pohodlí a zadívat se. Kam? To není důležité. Jenom tak být. A nic nedělat.



Kdy jste naposledy zažili podobnou situaci? Kdy jste měli půl hodiny nebo hodinu času, během kterého jste nedrželi v ruce telefon a ani na něj nemysleli? Kdy jste se mohli jenom tak zadívat do dálky a přitom vnitřně nebojovat s myšlenkami na pracovní problémy, rodičovské schůzky nebo vaření večeře?

Nicnedělání je znovuobjevený způsob, kterým jde zrelaxovat tělo, ale zejména přehlcená mysl.

Jen za jeden den jsme všichni vystaveni stovkám až tisícům reklamních a informačních sdělení. Podle statistik z roku 2016 strávíme denně na telefonu průměrně tři hodiny a padesátkrát se na telefon podíváme, abychom zjistili, zda nás někdo nesháněl, nepřišel nový mail či snad nepřibylo srdíčko na Instagramu.

Jenže, podle slov psychoterapeutky a lektorky Alžběty Protivanské, mozek neumí rozlišit mezi tím, co se děje v našem reálném životě a tím, co prožíváme skrze obrazovky telefonů. Všechny vjemy zpracovává na stejné úrovni, což je pro něj náročné a přispívá to k jeho přehlcení.