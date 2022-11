Neurochirurg: Ztráta čichu i změna chování. Nádor mozku se může projevit pozdě

Představuji si správně, že když jste neurochirurg, tak od rána do večera operujete?

Tři dny v týdnu to tak skutečně je, celou pracovní dobu trávím na operačním sále. Ráno provádím třeba jeden náročný výkon a poté několik méně komplikovaných. Jeden den v týdnu mám ambulanci. V naší nemocnici si zakládáme na osobním přístupu. Pacienty, kteří jsou objednáni do mé ambulance a jsou indikováni k operaci, pak také operuji. Od prvního okamžiku tak může pacient získat důvěru ve svého lékaře, který ho tak vlastně celým pobytem nějakým způsobem provází. V pátek připravujeme plán na další týden, máme semináře o pacientech se závažnou diagnózou, diskutujeme o nich s onkology a dalšími odborníky. A pak mám každý měsíc jednu víkendovou a několik nočních služeb.

Najít správné osobnosti ke konzultaci není snadné, protože ti, kdo jsou nejvíce vidět na kongresech či v médiích, to většinou nejsou. Jan Šroubek