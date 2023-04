OBRAZEM: Slavné ženy, které se rozhodly pro mateřství po čtyřicítce

Rozjetá kariéra, hledání toho pravého nebo zkrátka jen nulové tikání biologických hodin. I to jsou důvody, proč se slavné krásky rozhodly pro dítě po čtyřicítce. Některé ženy si pořídily prvního potomka, jiné v rodině přivítaly benjamínka. Podívejte se do galerie, které to byly.