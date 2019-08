VIDEO: Největší fanynka vévodkyně Kate nosí stejné oblečení jako ona

Na Instagramu sleduje Mallory přes sedmnáct tisíc fanoušků. Britská královská rodina Mallory fascinovala už od malička. Ráda se koukala na oficiální akce, vysílali v televizi, jejím největším snem bylo podívat se do královského paláce.

V Londýně už byla desetkrát a ještě mnohokrát se tam chystá. Posedlost královskou rodinou a především vévodkyní Kate se jí drží. „Kate mě úplně pohltila poté, co ji princ William požádal o ruku. Měla jsem pocit, že to je pohádka. Jako kdyby se zhmotnila Popelka, nebo něco takového. Pro mě jako obyčejnou holku to bylo něco neskutečného a mohla jsem snít o tom, že se třeba něco podobného stane i mně,“ svěřila se Mallory.

Ten den začala toužit po oblečení, ve kterém se Kate pohybovala na veřejných akcích. Kupovala si kousky do svého šatníku, které jim byly podobné. Teprve později začala kupovat totožné oblečení od návrhářů a britských značek jako vévodkyně.

„Některé kousky nosím každý den a některé jsou vyloženě na výjimečnou příležitost, protože jsou to třeba večerní šaty nebo něco, co bych opravdu nerada zničila,“ pokračovala. Ne všechno oblečení si může dovolit, protože je příliš drahé. Občas si něco nechá ušít podle předlohy.

Kromě kousků z šatníku Kate nosí i oblečení, které oblékla sestra Kate Pippa a její švagrová Meghan. „Jsou tak elegantní, vkusné a ženské. Líbí se mi, že se oblékají jako opravdové dámy. Miluji sukně a šaty. Bylo by opravdu moc krásné, kdybych se mohla osobně setkat s Kate a dalšími dámami z královské rodiny. Bylo by to splnění mého snu,“ prohlásila.

K dnešnímu dni má v šatníku přes dvě stě padesát kousků oblečení, které je inspirováno oblečením dam z britské královské rodiny.