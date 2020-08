Ukliďte si lékárničku: jak dlouho vydrží pilulky, masti a kapky

Také máte doma přeplněnou lékárničku? Kromě léků proti nachlazení se v ní kupí třeba tablety proti bolesti. A s nosními spreji, náplastmi, mastmi, tinkturami a podobně je chaos v ní dokonalý. Navíc se k tomu všemu přidají léčivé přípravky, které už jsou celé týdny prošlé, nebo se k tomu mílovými kroky blíží. Co s tím?

Pravidelný úklid lékárničky

Minimálně jednou ročně byste měli zkontrolovat, jestli vaše lékárnička obsahuje vše potřebné a neskladujete v ní nic prošlého. V zásadě platí, že léky vydrží maximálně pět let. Delší dobu výrobce garantovat nemusí. Otázka tedy zní: co je nutné z lékárničky vyřadit a co v ní může zůstat?

Délka trvanlivosti mastí a krémů

Po otevření vydrží většina mastí a krémů šest měsíců. Když je neotevřete, platí datum trvanlivosti uvedené na tubě. Výjimkou jsou kortizonové masti, které se většinou nesmí používat už po třech měsících. Také speciální oční masti vydrží po otevření pouhý měsíc. Prošlé mazání může nejen ztrácet svou účinnost, ale také vyvolávat podráždění kůže. Raději neriskujte a vyhoďte je.

Co v lékárničce nesmí nikdy scházet Nezapomínejte při vybavení domácí lékárničky ani na teploměr, sadu na bezpečné odstranění klíštěte, pinzetu, nůžky a chladivé komprese. Pozor na obvazy, nevydrží věčně. Ty sterilní už třeba po překročení doby minimální trvanlivosti neplní svůj účel.



Pravidla pro přípravky proti bolesti

Neotevřená balení tablet mají zpravidla pětiletou trvanlivost. Přípravky, které obsahují kyselinu acetylsalicylovou, ztrácí po uplynutí data použitelnosti svou účinnost. Výrobci léků uvádí na obalech raději velmi brzké datum skončení trvanlivosti, proto je můžete i po překročení tohoto data ještě krátkou dobu užívat.

Pozor na antibiotika a další léky na předpis

V tomto případě je to trochu jinak – když překročíte datum trvanlivosti, můžou se účinné látky léku skutečně změnit a mít na organismus vedlejší účinky. Držte se pravidla, že přípravky, které jsou pouze na předpis, do domácí lékárničky nepatří a po skončení léčby by se měly vrátit do lékárny.

Jak se bezpečně zbavit prošlých léků Vyřazené léky odneste do lékárny, která zajistí jejich bezpečnou likvidaci. V některých lékárnách můžete hodit prošlé léky do speciálně označených kontejnerů, ve většině z nich je od vás převezme lékárník. V žádném případě léčivé přípravky nepatří do záchodu, protože by jejich látky mohly proniknout do vody, ale nepatří ani do popelnice.



Krátká trvanlivost kapek a sprejů

Pro léky ve formě kapek platí přísné pravidlo – neměli byste je používat nikdy déle než čtyři týdny od jejich otevření, jinak se můžou v tekutině usídlit choroboplodné zárodky a rychle se množit. Pro ty neotevřené platí datum minimální trvanlivosti uvedené na obalu (nechte si příbalový leták), kapky obsahující alkohol mívají většinou trvanlivost o něco delší. U nosních sprejů záleží na účinné látce. Spreje pro zmírnění otoků (např. s xylometazolinem) a nosní spreje s mořskou solí můžete používat šest měsíců po otevření, spreje obsahující kortizon (s účinnou látkou kortikoid) pouhé dva měsíce.