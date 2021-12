Zkušený kolega mě pokáral, abych lidem neříkal, že neumřou, popisuje záchranář

Jak se z lékaře záchranáře stane hvězda sociálních sítí?

To nevím, já se stále za influencera nepovažuji. Mojí prioritou je pořád být pokorný a dobrý doktor. Vzniklo to díky tomu, že jsme měli se záchrankou zásah u potomka Nikol Leitgeb (dříve Štíbrové, pozn. red.). Ona pak nasdílela na sítě poděkování a můj příspěvek o tom, jak se zachovat v situaci, kdy kojenec přestane dýchat. To způsobilo, že mě začalo sledovat velké množství lidí. Další posty sdílel Leoš Mareš, který má také obrovský dosah. Předtím jsem měl na Instagramu okolo tisícovky sledovatelů, nyní mě sleduje už přes sedmdesát tisíc lidí, což je pro mě neuvěřitelné. Vzal jsem to trošku jako výzvu, abych mohl šířit dále nějakou zdravotnickou osvětu. Vím, že to zní jako klišé, ovšem z vlastní zkušenosti a praxe vím, jak je to důležité.

Občas se psalo o tom, že jsme ve válce s virem. S tím nesouhlasím. Nepřišlo mi, že bych se vrátil z války. MUDr. Marek Dvořák záchranář