Co dělat pro to, aby nohy v létě netrpěly. Pomůže chůze i zvýšená poloha

Vysoké teploty jsou pro křečové žíly zátěžovým testem. Teplo způsobuje rozšíření žil a obecně zhoršení příznaků chronického žilního onemocnění.

„Nohy v létě otékají, svědí a samozřejmě bolí. Nedoporučuji proto žádné velké polehávání na slunci ani nadměrné opalování,“ říká lékař Robert Vlachovský z kliniky VASCUMED.

V případě nepříjemných pocitů dochází k tomu, že žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpátky k srdci. Část krve se poté hromadí v končetinách, kde způsobuje otoky, bolest nebo onen dobře známý pocit, kdy máme nohy jako z olova.

Na léto se připravte včas

Jedním z účinných nástrojů proti otokům a křečovým žilám jsou kompresní punčochy. V letních měsících ale není jejich nošení dvakrát pohodlné.

Zkuste proto žíly místo jejich stlačení naopak posílit. S tím vám pomůžou venofarmaka, která vám doporučí a předepíše praktik. Tyto léky je vhodné užívat dlouhodobě, proto návštěvu u lékaře neodkládejte.

Venofarmaka přijdou vhod jak při prvních příznacích, to znamená otocích a nepříjemných pocitech, tak i při metličkách a křečových žilách.

Varovné signály

Pro chronické žilní onemocnění jsou typické bolesti a pocity těžkých nohou, otoky, metličky a křečové žíly. Konkrétní projevy se liší podle toho, v jakém se nacházíte stadiu.

Přítomnost jakéhokoli příznaku znamená, že žilní chlopně neodvádějí svou práci. Metličky a otoky působí jen jako kosmetický problém, ale pokud s nimi nic neděláte, časem se můžete dostat až do nejvyšších stadií, což jsou bércové vředy.

Zhoršujícími faktory jsou sedavé zaměstnání, dlouhodobé stání na jednom místě, nadváha, nevhodná strava, nedostatek pohybu, příliš těsné oblečení a obuv i dědičnost.

Co žilám pomáhá?

Vyvážený jídelníček

Nohám uleví snížení nadváhy. Strava bohatá na vlákninu, vitaminy, antioxidanty a další prospěšné látky je základ.

Aktivní životní styl

Nemusíte být zrovna fanda do sportu, stačí vyměnit jízdu výtahem za chůzi po schodech a častěji chodit pěšky.

Cvičení proti otokům

Během dne můžete praktikovat „žilní gymnastiku“. Pokud je to možné, v práci si zujte boty, protahujte nohy, pohupujte se ze špiček na paty nebo si namasírujte chodidla pomocí masážního míčku.

Zvýšená poloha

To nejlepší, co můžete po práci pro své nohy udělat, je umístit je na chvíli do zvýšené polohy.

Hydratace a studená voda

Denně vypijte aspoň 2 litry tekutin (ideálně čisté vody) a osvěžte nohy studenou sprchou.

Volnější obuv a oblečení

Letní páskové sandálky nebo pantoflíčky kupujte vždycky volnější. Pásky zaříznuté do kotníků nohám ani žilám nesvědčí. Obdobné pravidlo platí o oblečení.