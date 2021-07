Máte na nohách zrohovatělou kůži? Rozhodně ji rychle odstraňte! Potřebujete k tomu jen pár pomocníků: umyvadlo s vlažnou vodou, přísady do koupele s oleji či bylinkami, peeling, pemzu nebo pilník na zrohovatělou kůži, dřevěnou tyčinku na nehtovou kůžičku, kleštičky na nehty a voňavý krém na nohy. A hned se do toho můžete pustit. Moc času vám to nezabere.

Když se vám potí nohy... Naštěstí známe kouzelné prostředky, třeba šalvěj nebo mátu. Svařte hrst bylinky v 1 litru vody a dopřejte si osvěžující koupel. Nebo vyzkoušejte obyčejnou francovku, která se vyrábí i jako gel. Někdy je dobré použít speciální pudr. A když už nic nezabírá, zkuste octovou koupel nohou (125 ml octa na litr vody).



Lázeň a jemný peeling: 3 minuty

Nejdříve si dopřejte wellness: nohy ponořte do vody a na pár minut zavřete oči. Když zrohovatělá pokožka změkne, půjde lehce odstranit speciálním pilníkem na kůži nebo peelingem. Můžete si ho připravit sama.

Jak na to: smíchejte lžíci cukru nebo soli a dvě lžíce olivového oleje, kašičkou masírujte ztvrdlá místa. Pak opláchněte a nohy důkladně osušte – i mezi prsty, aby neměla plíseň žádnou šanci.

Správná péče o nehty: 4 minuty

Po koupeli bude nehtová kůžička krásně měkká a dá se zasunout dřevěnou tyčinkou zpět do nehtového lůžka. Je stále ještě nepoddajná? Pak do ní vmasírujte trochu oleje.

Jak na to: nehty na nohou zastřihávejte rovně (zaoblené by mohly po stranách zarůstat a nehtové lůžko by se mohlo zanítit). Pokud chcete předejít komplikacím, či dokonce chirurgickému zákroku, a nevíte si rady, svěřte se se zarostlým nehtem raději pedikérce.

Ošetření krémem a masáž: 3 minuty

Samozřejmě si můžete nohy prostě jen namazat krémem. Příjemnější ale bude namasírovat si přitom i chodidla. Tlak, kterým působíte na reflexní zóny, ovlivňuje celé tělo.

Jak na to: zkuste masáže rychlými a krouživými pohyby, nebo aplikujte zklidňující masáž pomocí dlouhého pevného tlaku.