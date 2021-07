Pozor na kožní znaménka, mohou se snadno změnit na zhoubný nádor

Na co si dát pozor při kontrole znamének Velikost

Prvním kritériem při hodnocení podezřelého znaménka je jeho velikost. Lékaři uvádějí, že to podezřelé, které by nás mělo varovat, bývá větší než 5 milimetrů. Tvar Znaménka mohou mít různý tvar. Když jsou v pořádku, je pravidelný. Pokud se však začne v krátkém čase měnit, je to jeden z příznaků, že se znaménkem nemusí být něco v pořádku. "Změna tvaru je myšlena ve smyslu asymetrického růstu, ať už plošného v rovině kůže nebo nepravidelné vyvýšení nad povrch kůže," vysvětluje dermatoložka Naděžda Vojáčková. Okraje Ohraničení znaménka by mělo být ostré a pravidelné. "Jestliže jsou okraje rozpité, nepravidelně přerušované nebo jinak narušené, měli bychom zpozornět," upozorňuje dermatoložka. Barva Důležitým znakem v diagnostice rakoviny kůže je také barva znaménka. Naši pozornost si zaslouží hlavně ta znaménka, která jsou tmavě hnědá až černá nebo nepravidelně skvrnitá.