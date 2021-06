Přijde nová a zlá varianta chřipky, očekává lékař, který předpověděl covid

Na jakém léku byste si v ideálním světě přál pracovat a proč?

Na léku proti alzheimeru, protože si myslím, že neurodegenerativní choroby všeobecně jsou rakovina 21. století. Je toho pořád víc, nemáme účinnou léčbu, je to strašně důležité a tahle smrt je hrozně nefér. Celá ta nemoc je nefér. Já osobně se jí třeba hrozně bojím, protože i když je nádor zlá věc a zabije vás, rodinu to může i stmelit, pořád jste to vy a máte pár měsíců na to, abyste se rozloučil. Na druhé straně vás alzheimer zbaví vaší osobnosti, úplně vás rozloží a trvá to dlouho.

Když bude listopad a vy budete kýchat a potřebujete jít do města, vezmete si roušku, což je v Asii normální. To bych třeba považoval za výraz zdvořilosti vůči vašemu okolí. Jan Konvalinka profesor biochemie