Bříško i roky po porodu? Diastázy se běžným posilováním nezbavíte

„Ještě půl roku po posledním porodu jsem pořád vypadala jako v pátém měsíci. Navíc mě ukrutně bolela záda, každé zvednutí miminka pro mě bylo utrpením. Úpěla jsem, když jsem měla vstát z postele, když jsem měla vyndat nádobí z myčky i při delším sezení. K tomu jsem cítila, že moje pánevní dno také zdaleka není v takové kondici, v jaké by mohlo být,“ přiznává maminka tří dětí Karolína.

Začala se proto zajímat o to, jak se bolesti a bříška zbavit. A narazila na problematiku diastázy, tedy rozestupu břišních svalů. Jestli je to i váš problém, zjistíte snadno. Vleže na zádech lehce pokrčte kolena a na pupík jemně položte dlaň. Nyní zvedněte hlavu a vnímejte, co se pod vašimi prsty děje. Budete moci nahmatat okraje přímého břišního svalu a mezi nimi měkký střed. Orientačně můžete změřit šířku diastázy – od kousku prstu až po šířku celé dlaně.

Otestovat stav svého bříška ale můžete i bez ruky – uprostřed břicha v místě rozestupu se vám totiž zvedne tzv. střecha.

Co zhoršuje diastázu nevhodné cvičení



nevhodné návyky při vyprazdňování (tlačení, nesprávné zapojení břišního lisu)



špatné pohybové stereotypy (zvedání a pokládání se přes břicho, ne přes bok)



nadýmavá strava



nevhodná obuv (úzká, s podpatky, ve které nevyužíváte aktivní opory chodidla)



nošení stahovacích podprsenek, které omezují dech



A proč je vlastně potřeba diastázu řešit? Nejde totiž jen o estetický problém. „Vše je v rámci pohybového aparátu vzájemně propojené a nejde proto vyjmenovat, za čím vším diastáza stojí. K nejčastějším problémům patří bolesti zad, reflux, poruchy peristaltiky a menstruačního cyklu či dysfunkce pánevního dna, tedy inkontinence, vaginismus nebo pocit tíhy a tlaku,“ vysvětluje fyzioterapeutka Lucie Melounová. „Je toho opravdu hodně, o čem se dá uvažovat. Vše má nepřímou souvislost a nejde prostě jen vyjmenovat, za čím diastáza stojí,“ dodává.

Po porodu aktivujte pánevní dno

Upozorňuje také, že diastáza znamená už určitou dysbalanci na úrovni struktury, nejen na úrovni funkce. „V rámci terapie je proto snahou co nejvíce vylepšit funkci a podpořit vazivo. To ovšem u žen po porodu už není úplně možné, proto je potřeba se zaměřit na správnou aktivitu břišní stěny, v souladu s aktivací pánevního dna a bránice,“ popisuje.

Někteří lékaři ženy, u kterých se diastáza objeví, posílají hned na operaci. To přitom není bezpodmínečně nutné. „Fyzioterapeut vám pomůže vylepšit funkci, harmonizovat napětí břišní stěny, navede vás cílenými cviky, jak správně aktivovat břišní stěnu v souhře s bránicí, pánevním dnem, jak rozvinout svůj dech, jak zlepšit postavení celého těla... A skrze funkci podpoříte i kvalitu struktury, tedy vaziva. Sekundárně tedy ovlivníte i vzhled bříška a míru rozestupu,“ přibližuje Lucie Melounová.

Začněte hned

Začít se cvičením můžete kdykoliv. Pokud jde o dobu po porodu, tak platí, že čím dříve, tím lépe. „Rozhodující je, jak se žena cítí, zda má chuť se sama sobě začít věnovat a pracovat na vnímání vlastního těla, což je po porodu a při péči o miminko pochopitelně náročné,“ říká fyzioterapeutka.

Rozhodně je ale vhodné začít už během šestinedělí. Nejde přitom o žádnou sérii cviků, která by zabrala desítky minut denně, naopak. Čím jednodušší terapie je, tím je lepší.

Začněte jednoduchým hlazením bříška. To totiž bývá velmi citlivé nebo naopak necitlivé. Pokud cítíte dokonce bolest, hlaďte se celou dlaní. Pocitově, nijak systematicky, prostě jako kdybyste hladila bříško dítěti.

Pozor na kýlu Součástí diastázy může být také kýla. Ta vzniká tím, že se do mezery mezi břišními svaly vysune část břišní dutiny společně s orgány, nejčastěji tenkým střevem. Kýla sama o sobě nemusí být nebezpečná, ovšem pokud by došlo k jejímu uskřinutí, je nutná operace.



„V případě necitlivého břicha kdy chceme podpořit aktivaci a i jeho návrat do původní podoby, je žádoucí ho spíše povzbudit a ,podrbat‘, třeba bříšky prstů nebo peelingovou rukavicí. Zvolte cokoliv, co je vám příjemné. Začněte hlazením a poté přejděte do aktivace,” radí fyzioterapeutka. Každé oslabení v sobě totiž skrývá nějakou přecitlivělost či stažené místo, a to je potřeba uvolnit.

Žádné cviky z fitka

Pokud máte diastázu, určitě zapomeňte na klasické cviky, jako třeba sedy-lehy nebo prkno. Těmi se totiž diastáza zafixuje a její odstranění pak bude ještě náročnější.

Možná vás překvapí, že základem je podle Melounové prosté věnování se sama sobě. Doporučuje proto leh na zádech s pokrčenými koleny, chodidly na šířku pánve a rukama volně položenýma podél těla. „Pánev volně položte, bedra netiskněte k podložce, ani se neprohýbejte. Zavřete oči a dýchejte. Vnímejte, kam se dech dostane, kam putuje a jak se proměňuje. Dovolte tělu dýchat a vnímejte ho,“ radí.

Další cviky vám doporučí fyzioterapeut. V případě diastázy se opravdu vyplatí nějakého navštívit a necvičit podle videí nebo ve fitku, protože by to mohlo nadělat víc škody než užitku.