Domácí násilí a útěk se sedmi dětmi. Nečekaná zpověď ekonomky Šichtařové

Váš příběh připomíná živou noční můru. Napadlo vás někdy, že v partnerství zažijete domácí násilí?

Ne, nikdy bych nevěřila, že se mi něco takového může stát. Myslela jsem si, že domácí násilí se může přihodit jen slabé ženě, která si o to i tak trochu koleduje a neumí se tomu vzepřít. Kdybych to sama neprožila, nikdy bych si neuměla představit, jak sofistikovanou podobu to může mít a jak těžké je z toho uniknout. Kdysi jsem viděla film Noci s nepřítelem a děj mi přišel dost přitažený za vlasy, prostě taková pohádka. Teprve později, když jsem se sama ocitla v situaci, kdy jsem musela zorganizovat svůj útěk se sedmi dětmi, jsem pochopila, proč musela hlavní hrdinka zinscenovat vlastní smrt, aby se jí podařilo osvobodit se.

Mimo domov působil jako okouzlující Jekyll. Když se ale vrátil domů, změnil se ve zlého agresivního Hyda.