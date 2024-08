Musíme si promluvit o menstruaci, vzkazují letošní olympioničky

Dosud bylo toto ženské téma tabu. Světe div se, i sportovkyně menstruují a někdy i během boje o místo na stupních vítězů. O tom, jak jejich výkon ovlivnil právě menstruační cyklus, hovoří stále více z nich v tisku či v televizních vstupech.

Olympiáda měla dokonce svého oficiálního dodavatele menstruačních pomůcek, který vybavil všechny sportovkyně bez ohledu na fázi jejich cyklu. Na TikToku o tom mluvila třeba americká ragbistka Ilona Maherová. Svěřila se, že si pro jistotu přivezla na padesát tampónů a pět párů menstruačních kalhotek.

Ilona Maher @ilonamaher #stitch with @I Support the Girls we still get our periods even at the Olympics @paris2024 @Team USA @KNIX

Začalo to už v Riu v roce 2016, když čínská plavkyně Fu Yuanhui přišla s přímým prohlášením: „Včera večer jsem dostala menstruaci,“ řekla čínské CCTV poté, co jí těsně unikla medaile ve finále závodu na 4 × 100 metrů. „Proto se cítím tak slabá a unavená, ale to samozřejmě není omluva. Tak jako tak, prostě jsem to nezaplavala dobře,“ uzavřela.

Nezastaví mě to

To letošní britská reprezentantka ve skocích do vody, devatenáctiletá Andrea Spendolini-Sirieixová, která z Paříže odjížděla s bronzem, vidí přirozený ženský cyklus jako pozitivní událost. Říká, že v emocionalitě, kterou menstruace přináší, je její síla.

„Když menstruuji, tak dělám ty nejlepší skoky a cítím se nejsilnější.“ Andrea je také tváří kampaně Moje první menstruace britské drogerie Superdrug, jejíž cílem je pomoci mladým dívkám, aby se nestyděly a necítily se trapně. Mladá sportovkyně se netají ani skutečností, že britské Comonwealth Games v roce 2022 vyhrála v den své nejsilnější menstruace. „Nebylo to příjemné, ale nezastavilo mě to. Nezabránilo mi to získat zlato,“ vysvětluje.

Při menstruaci lepší výkon

Za pravdu jí dává také letošní studie Sportovního institutu University College Of London, která zjistila, že menstruující ženy podávají, navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení, lepší sportovní výkony.

Autorka studie, Flaminia Ronca, zjistila, že během menstruace se vlivem působení hormonů zkracuje jejich reakční doba, jsou přesnější, méně se zraňují a dělají méně chyb než během ovulace a po dobu zbytku menstruačního cyklu.

Profesor Paul Burgess z UCL, který na studii také participoval, k jejím výstupům řekl: „Jakožto neurovědec vůbec nechápu, jak to, že o tomto nevíme už dávno víc.“ Odpovědí mu mohou být slova britské sprinterky Diny Asher Smithové, která už v roce 2022 prohlásila, že „kdyby se menstruace týkala mužů, dávno bychom měli milion způsobů, jak se s ní vyrovnat“.

Kanadská zápasnice Linda Moraisová vyjádřila ještě před začátkem her v interview pro CTV News své politování nad tím, že podle statistik se kvůli menstruaci každá druhá dívka vzdává sportu.

„Lidé si myslí, že je to trapné, ale já říkám, že jsme ženy a menstruace je přirozená věc. Může být otravná, ale určitě mě neodradí od soutěžení,“ řekla. A dodala, že právě sportovní aktivity mohou mladým ženám pomoci s budováním sebevědomí a sebehodnoty.

Pomohou i barvy dresů

K tomu, aby se sportovkyně nenechaly menstruací paralyzovat, mohou podle ní přispět i návrháři sportovních dresů, a to například volbou tmavších barev jejich spodních částí. Tak jako to v loňském roce umožnil tenistkám i tradičně „bílý“ Wimbledon.

Na nutnost soutěžit v bílém si už v roce 2020 stěžovala také francouzská judistka Clarisse Agbegnenou, která se pár měsíců před tím, než vyhrála v Tokiu dvě zlata, stala ambasadorkou francouzské značky menstruačních kalhotek a cílem pořádně rozmazat po tatami tabu spojené s ženským cyklem.

„Specifika ženského sportu by měla být zohledňována, a to včetně menstruačních a hygienických pomůcek. Dělám judo v bílém judogi a to mi to opravdu neulehčuje,“ řekla France Info.

Ani Češky nechtějí mlčet

Také české sportovkyně, tenistka Barbora Strýcová, golfistka Klára Spilková a běžkyně Kristiina Mäki se snaží téma menstruujících sportovkyň odtabuizovat a přinést do veřejného prostoru.

V roce 2023 s nimi vznikla na toto téma trojice intimních rozhovorů, které s nimi pro výrobce menstruačních kalhotek Snuggs vedla moderátorka Linda Bartošová.