Porod pod naším vedením by měla být normální věc, říká porodní asistentka

Proč jste se rozhodla, že si rozšíříte kvalifikaci a absolvujete tento program?

Vedení spontánního fyziologického porodu porodní asistentkou v porodnicích by měla být normální věc. My jsme ale doposud některé úkony nemohly vykonávat bez podpisu lékaře. Během porodu je zapotřebí aplikovat některé léky, které pomáhají jeho hladkému průběhu. Ty v některých případech mohou zabránit stavům, které ženu ohrožují na životě. Patří sem zejména prevence nadměrného krvácení. Čím méně krve ztratí žena po porodu, tím lepší je její rekonvalescence v období šestinedělí.

Mohu také například naordinovat podání epidurální nebo jiné metody systémové analgezie pro bezpečné tišení bolestí u porodu. Při ošetření porodního poranění, které sama zhodnotím, mohu podat lokální anestetikum a celé ošetření si vedu sama. Ženu s nízkým rizikem prostě provedu celým porodem sama bez fyzické přítomnosti lékaře.

Takže cílem je šetřit čas lékaře? Nezatěžovat ho věcmi, se kterými si umíte poradit samy?

Hodně žen si přeje rodit s porodní asistentkou. Žena si se ženou zkrátka lépe rozumí, tím ale nechci říct, že u porodu lékař nemá místo. Naopak, jsem vždycky ráda, že se na něj mohu obrátit v případě výskytu komplikací. Týmová spolupráce porodních asistentek a lékařů v naší porodnici funguje dobře. U porodní asistentky je nejdůležitější, aby včas poznala všechny porodní nepravidelnosti a patologie, které mohou nastat a lékaře včas zavolala. Proto je důležité další vzdělávání a prohlubování znalostí v porodní asistenci.

Na své práci mám ale moc ráda, když můžu se ženou navázat kontakt, klidně bych řekla až intimní, protože porod je intimní záležitost a čím méně lidí tam je, tím lépe. Partnera nepočítám, ten je samozřejmě nejdůležitější oporou.

Platí v rámci vaší zkušenosti rovnice, že čím víc je v pohodě rodička, tím pohodovější má porod?

Samozřejmě. To je naprosto základní věc. Pokud je žena spokojená s průběhem porodu, jde to snadněji. Ideální je tedy, když si s ní před porodem promluvím a zjistím, jak by porod měl probíhat podle ní. Protože jsou ženy, které chtějí rodit co možná nejvíce přirozeně a bez medikamentů a pak jsou i takové, které by nejraději tlumily porodní bolesti úplně vším, co máme. Podle mě je důležitý individuální přístup ke každé nastávající mamince.

Doposud jste však určité úkony vy jako porodní asistentky nemohly vykonávat právě kvůli legislativě. Shoduje se odborná veřejnost na tom, že byste měly mít více kompetencí? Dá se čekat, že další porodnice budou následovat vašeho příkladu?

My předpokládáme, že ano. Dosud bylo prostě dané, že za porod odpovídá lékař, nikoliv porodní asistentka. Dřív porodní bába vedla celý porod sama a musela to zvládnout. Později se porody přesunuly do porodnic a troufám si říct, že to celé došlo dál, než by asi muselo. Tedy do stavu, že někde porod vede jen lékař a porodní asistentka pouze asistuje. Vracíme se vlastně obloukem ke kořenům. Nevracíme se ale k dřívější praxi porodních bab, díky většímu a náročnému vzdělání se dnes posouváme dále a znovu si připomínáme, že těhotenství a porod není nemoc. A to je dobře.

V čem spočívá hlavní unikátnost té změny kompetencí?

V tom, že v rámci nízkorizikového (lidově fyziologického) porodu může porodní asistentka nově léky předepisovat neboli indikovat. To může podle české legislativy pouze lékař. Léky podáváme u porodu běžně, ale to nám úplnou a skutečnou autonomii neumožňovalo. Takto může lékař skutečně po celou dobu porodu zůstat za dveřmi.

Tudíž vy a váš kurz jste taková první vlaštovka…

Ano, nás tento program absolvovalo prvních sedm v Česku. Což je v rámci republiky úplné nic, ale já doufám, že ten trend rozšiřování kompetencí bude postupně pokračovat. Podmínkou pro absolvování je pět let praxe na porodním sále, což je podle mě velmi důležité. Zkušenosti jsou nenahraditelné. I když jste šikovná a chytrá, zkušenosti prostě potřebujete získat. Vy jste říkala první vlaštovka. Ale první vlaštovka jaro nedělá, ale vy víte, že už brzy přijde. Já doufám, že tak to bude i s kompetencemi pro zkušené porodní asistentky, které chtějí autonomně pečovat o ženu s normálně probíhajícím těhotenstvím a následně vést samostatně její porod.

Kolika rodiček se podle vaší statistiky týká průběh porodu s nízkým rizikem? Jak často by se to mohlo celé obejít bez přímé asistence lékaře?

Já jsem tu pětatřicet let a v mnoha případech byl jeho podíl na porodu jen formalitou. Touha po porodu vedeném porodní asistentkou má mezi ženami vzrůstající trend a já si myslím, že je to dobře. A to i přesto, že věk rodiček je dnes většinou vyšší, než by bylo biologicky ideální. V České republice je zhruba 60 procent porodů s nízkým rizikem, zbývajících 40 procent je s nějakým rizikem.

Pavlína Jirásková Porodní asistentka pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN „U Apolináře“ 35 let a je také staniční sestrou obou porodních sálů.

Reflektuje tato snaha o to, abyste měly více kompetencí i reakcí na určitý počet žen, které nechtějí v porodnici rodit vůbec a za žádnou cenu?

Ano, to je určitě jeden ze stěžejních faktorů. Je jisté, že ženy chtějí rodit za přítomnosti porodních asistentek.

Co si o domácím porodu myslíte vy?

Já osobně bych u domácího porodu nikdy neasistovala, pokud by nešlo třeba o sousedku, která by potřebovala akutní a nečekanou pomoc. Nastane-li při porodu jakákoliv komplikace, obvykle je to velmi rychlé. Každá minuta ztracená při následné přepravě ženy a novorozence do zdravotnického zařízení, je velmi drahá. Hodně žen porodí samozřejmě bez komplikací, kdyby tomu tak nebylo, už bychom pravděpodobně dávno vymřeli. Jak bude porod nakonec probíhat, ale nikdy nevíte, a to riziko za to nestojí. I porod, který může ze začátku vypadat normálně, se může velmi rychle zkomplikovat. A u toho bych já sama doma bez pomoci opravdu být nechtěla.

Dokážete pochopit, proč se tak přesto někdo rozhodne?

Podle mě je ze všeho nejdůležitější zdraví maminky a jejího dítěte, pokud bych kvůli tomu měla snížit nároky na prostředí, ve kterém rodím, vzdát se tedy domácího prostředí, tak já osobně bych to podstoupila. I když já už samozřejmě rodit nebudu (smích). Tohle si každý musí rozmyslet sám a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Není možné, aby před každým domem, kde se žena rozhodne rodit, čekala pro případ porodních komplikací záchranka. I v Nizozemsku, kde byly domácí porody hodně populární, je během poslední let vidět ústup. Holanďanky dnes většinou rodí ve zdravotnickém zařízení.

Takže z pohledu vzdělání je program, který jste právě absolvovala, tím maximem, co lze v rámci našeho systému pro rodičku udělat…

Ano. Ale zatím je nás opravdu málo. Jsme na začátku, kurz bude pokračovat v září a už teď je naplněn. Zájem mezi porodními asistentkami je velký. A z toho mám radost.

Kde se ta myšlenka dalšího vzdělávání vůbec vzala?

Vzešla od vedoucí našeho perinatologického centra, a zároveň garanta kurzu, pana profesora Antonína Pařízka, který dlouhodobě usiluje o navýšení kompetencí pro porodní asistentky. A snaží se o to právě s ohledem na přání rodiček. Chceme, aby si žena v případě bezproblémového porodu mohla vybrat, s kým ho chce prožít. Jestli chce mít u porodu porodní asistentku, nebo porodní asistentku a lékaře, nebo jen lékaře. Individuální přístup ke každé budoucí mamince a respekt k jejím přáním je na prvním místě. To, že se profesoru Pařízkovi a jeho týmu povedlo prosadit takový certifikovaný a vysoce odborný vzdělávací program a akreditovat ho na ministerstvu zdravotnictví, je velká věc. Aktuálně jde o nejvyšší možné vzdělání porodních asistentek nejen z pohledu Česka, ale i EU.