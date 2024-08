Osočovali mě ze šikany manžela. Proto jsem promluvila, říká Šichtařová

„Důvodů ke zveřejnění bylo několik. Tím hlavním ale je, že se začaly množit útoky na mě. Přišla jsem třeba do nějakého pracovního prostředí na jednání a neznámý pán se ohradil, že nebude sedět v jedné místnosti se ženou, která šikanovala a mlátila bývalého partnera. V nemocnici na moji asistentku reagoval doktor slovy, že pracuje pro tu ženu, která vyhnala manžela kvůli milenci.“

„Začalo mi být jasné, že když se neozvu a nevysvětlím situaci, bude se mi zase dít to, co v minulosti. Sociální izolovanost. A já jsem chtěla získat zpátky plnou svobodu. Proto jsem cítila potřebu se za sebe postavit a vysvětlit, jak to doopravdy bylo,“ vysvětluje Šichtařová.

Její bývalý partner Vladimír Pikora vše, co Šichtařová o jejich vztahu vylíčila, označuje za lež. „Celé tři roky našeho probíhajícího rozvodového stání se těmito pomluvami snaží operovat u soudu,“ napsal v prohlášení na Facebooku, jehož celé znění je i na konci článku.

Z izolace často není cesta ven

„Vždycky jsem si myslela, že domácímu násilí čelí většinou slabé ženy, které se nedokážou vzepřít. Jenomže vy se postupně dostanete do takové sociální izolace, že už není komu zavolat o pomoc. Ten útěk nejde zkrátka technicky zařídit.“

Partner Markéty Šichtařové byl podle jejích slov diagnostikován s obsedantně kompulzivní poruchou. I proto některé jeho požadavky v prvních letech soužití považovala za projev nemoci a aby se manžel zbytečně nerozrušoval, vycházela mu vstříc.

„S trochou tolerance to fungovalo celkem dobře. Já jsem byla nárazníková zóna a děti tím nebyly omezovány, takže ani nebyl problém. Teprve postupem času se začala přidávat i sociální omezování“.

Zlomem podle ní byl výbuch v elektrárně Fukušima. Od té doby manžel Šichtařové prý vnímal vše jako kontaminované radioaktivitou. „Čím dál méně jsme měli dovoleno opouštět dům a stýkat se s okolním světem. Vybavuji si scénu, kdy stojím na schodech a on na mě řve, abych vyčistila kapesníčkem zábradlí, protože je radioaktivní. Stála jsem tam, on na mě křičel a děti to slyšely. To byla asi ta chvíle, kdy jsem si uvědomila, že už to není jen v uvozovkách obyčejná nemoc.“

Na otázku, zda kontaktovala manželovy ošetřující lékaře, odpovídá: „Když jsem byla jednou za čas přizvána k nějakému sezení, tak mi bylo řečeno, že se vše spraví a že jen mám být trpělivá. Já jsem se jim snažila vysvětlit, že to není o trpělivosti, že zažíváme doma hrozná omezení, ale oni jako by to vůbec nechtěli slyšet. Když jsem pak po útěku ukázala doktorce fotky a pustila nahrávky, tak jí úplně spadla čelist a řekla, že s tímhle se manžel u nich neléčil.“

Nejstarší děti se zveřejněním souhlasily

„Tří nejstarších dětí jsem se ptala, zda souhlasí, abych veřejně řekla, jak to bylo. Všechny řekly: ano, jdi do toho. Jen nejstarší, osmnáctiletá, si vymínila, že některé příhody nebudu veřejně říkat, protože byly tak brutální a intimní, že je případně chce říct ona sama, protože se jí bezprostředně týkají.“

Její dcera Barbora Pikorová se také rozhodla po pondělní reakci otce vyjádřit. Na sociální síti Instagram se svěřila s tím, co ve společné domácnosti zažívala.

„Co teprve ten fakt, že jsem ve čtrnácti přes půl roku nebyla ani jeden den střízlivá, protože jsem doma nemohla vydržet a bála se domů přijít střízlivá? Že jsem s ním nebyla schopná být v jedné místnosti, protože mi z něj (z otce, pozn. red.) bylo fyzicky zle, ale zároveň jsem nemohla jíst jinde než v kuchyni, takže jsem zhubla natolik, že jsem ztratila menstruaci?“ popsala Pikorová. Otce také obvinila z toho, že ji nahou nutil, aby koupala kocoura, zatímco si u toho měl doslovně „tahat ptáka“.

Pikora přitom ještě před vystoupením dcery Barbory tvrdil, že vše, co Šichtařová tvrdí, je lež. „Nic z toho nepotvrdily ani výpovědi našich dětí, ani psychologické posudky, které jsem v rozvodovém řízení musel podstoupit,“ tvrdí.

Všechny děti podle vyjádření ekonomky soud svěřil do péče matce. Starším soudní znalec z oblasti psychologie kontakt s otcem nedoporučil kvůli traumatizaci. Mladší děti, které si napjatou situaci doma nepamatují, podle Markéty Šichtařové s otcem komunikují.

Pikora o dětech tvrdí, že je nyní „vychovává uklízečka“. „Protože jejich matka neustále kampaňuje, nebo se po nocích stýká se ‚strýčkem z posilovny‘,“ zmiňuje za jednu z příčin aktuální medializace kampaň Šichtařové do Senátu a zmiňuje, že si měla najít, a to ještě v době, kdy spolu čekali sedmé dítě, milence.

Je to můj coming out, ale i tečka

„To, že jsem vše mohla říct veřejně, je takový můj coming out, ale i tečka za tím vším. Jsem připravená na to, že přijde mnoho negativních reakcí i otázek. A já teď můžu každému odpovědět, že už jsem svoje řekla, ať si to přečte. Tím i trochu prosím lidi a novináře, aby se mě na to už neptali. Chci, aby to byla uzavřená kapitola.

V Rozstřelu Markéta Šichtařová dále hovoří o tom, co by poradila ženám v podobné situaci, proč je podle ní zbytečné spoléhat se na policii a reaguje i na vyjádření svého bývalého partnera k článku v magazínu Ona DNES.