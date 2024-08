Problémy ve vztahu

Emocionální odtažitost, frustrace přecházející do špatné nálady až četnějších hádek, nevěra. To je jen malý výčet toho, k čemu může docházet, pokud jste s partnerem rezignovali na intimnosti.

Někdo by mohl namítat, že sex není v lásce tím hlavním, ve skutečnosti to ovšem je jeden z hlavních pilířů spokojenosti. Když se z ložnice vytratí erotika, negativně to ovlivňuje soužití i vztah do budoucna.