Hlídejte pití a chlaďte, klidně pistolkou. Jak chránit děti v horkém počasí

Největší nebezpečí hrozí ve vedru miminkům do jednoho roku, úplně „za vodou“ ale nejsou ani větší děti do tří let. Nejen, že si neumí říct o pití, ale občas ani rodiče nemusí poznat, jak moc velké horko jim vlastně je.

Navíc se jejich tělo ještě neumí řádně chladit pocením, a pak jim hrozí přehřívání. To poznáte především podle rychlejšího tepu a dechu, zvýšené teploty a červené kůže.

Jak se přehřátí vyhnout?

Pozor na plenku přes kočárek Nikdy nepřehazujte přes korbu kočárku plenku nebo deku. Teplota uvnitř pak velmi rychle stoupá, a to klidně až k 50 stupňům. Kočárek naopak nechte větrat, ideálně dokonce udělejte miminku trochu průvan. Před sluníčkem lépe ochrání clona, kterou koupíte v obchodech, případně slunečník.

Nejlépe samozřejmě funguje se vedrům maximálně vyhýbat. Choďte s dětmi ven mimo největší horka, tedy nejlépe ráno a večer. Pokud to není nezbytně nutné, nevycházejte mezi 11. a 15. hodinou, kdy teploty běžně dosahují svého maxima. A pokuste se s dětmi držet co nejvíc ve stínu.

Co nejvíc pití

Základem je také dodržovat zásady pitného režimu. Miminko kojte na požádání, klidně každou půlhodinu. Nekojeným dětem nabízejte i převařenou nebo kojeneckou vodu.

Stejně tak starším dětem nabízejte vodu co nejčastěji. Můžete ji ozvláštnit třeba přidáním ovoce nebo například okurky. Je lepší raději nedávat šťávu, limonády nebo džusy, protože jejich sladká chuť způsobí další pocit žízně.

Myslete také na teplotu pití. Děti by nikdy neměly dostávat ledové nápoje, naopak pokojová teplota je nejlepší.

Jak poznáte dehydrataci?

Poměrně snadno – u těch nejmenších podle počtu počůraných plen. Šest až osm plen je správně, dvě málo. A u starších sledujte, jak často chodí čůrat a kolik toho je v nočníku.

Tekutiny do dětí nenápadně vpravíte i nejrůznějším ovocem či zeleninou. Například okurka je tvořená vodou z 95 procent, meloun pak asi z 92 %.

Klidně donaha a do vody

Co se týče oblečení, obecně se u miminek radí oblékat jednu vrstvu navíc oproti nám dospělým. Jakmile ale teploty stoupnou přes třicítku, tohle pravidlo neplatí. Nechte ty nejmenší klidně jen v plence nebo jen v body a přikryté plenkou. Větší děti se pak už většinou oblékají jako dospělí. Volte prodyšné materiály a volné oblečení.

Tip Snažte se doma udržet co největší chládek. Větrejte jen v noci a přes den nechte zatažené žaluzie a závěsy. V místnosti můžete také rozvěsit mokré ručníky.

Tak jako byste v létě nejradši skočili do bazénu vy, udělaly by to i děti. Pokud nemáte možnost vyrazit na koupaliště, neváhejte a napusťte jim bazének nebo alespoň vaničku.

Jestli nic takového nemáte, nebo je nemáte kam dát, ochlaďte děti alespoň ve vaně nebo ve sprše. Žádná studená voda není potřeba, spíše naopak, stačí vlažná, jen o pár stupňů chladnější než je teplota těla.

Tip: Účel splní také vodní pistolky, hadice nebo zavlažovač na trávu. Děti se parádně vyřádí a ještě se u toho ochladí. Malinká miminka do bazénku samozřejmě nenuťte, ale můžete je chladit mokrou žínkou. Otírejte jim hlavně nožičky a zátylek.

Nepodceňte sluníčko

Při pobytu venku nikdy nezapomeňte děti namazat opalovacím krémem. Natírejte je přípravkem s SPF 50, a to i když jste převážně ve stínu, nebo je zrovna pod mrakem. Sluneční paprsky se ke kůži dostanou i tak.

Poprvé je přitom namažte ještě doma, než vyjdete ze dveří, aby se krém stihl vstřebat a začít působit. Mějte ovšem na paměti, že děti do roka by na sluníčko neměly přijít vůbec.