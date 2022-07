Horké pondělí vystřídají mírnější dny. Koncem týdne do Česka dorazí déšť

Nejteplejším dnem tohoto týdne bude pondělí, kdy odpolední teploty vystoupají až ke 35 stupňům Celsia. Před horkem varuje také výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Večer se objeví přeháňky nebo bouřky. Po zbytek týdne už bude počasí mírnější, nejvyšší teploty nepřesáhnou 28 stupňů a v pátek by do Česka měly přijít významnější srážky. Vyplývá to z dat ČHMÚ.