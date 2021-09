Modelka nabádá k očkování proti covidu, slibuje za něj akty

V přepočtu téměř půl milionu korun utratila jen za plastiku zadku. Kvůli té několik dnů nemohla sedět. Nechala si upravit i další části těla. Ňadra, nos, rty. Celkem dala za plastiky téměř dva miliony.

„V minulosti jsem byla hodně štíhlá. Neměla jsem žádné křivky. Vždy jsem chtěla být holka, co má pěkná prsa a zadek. A toho jsem nemohla docílit jinak než plastikou,“ svěřila se pro server Dailystar.co.uk.



Během pandemie pak pár kilo nabrala v důsledku nedostatku pohybu a naopak pro změnu podstoupila liposukci. Tělo je pro ni prioritou číslo jedna a na vzhledu si dává hodně záležet, protože právě to ji živí.

Má velký zástup fanoušků a obdivovatelů. Muži jí často píší, zda by jim neposlala obnaženou fotografii. To odmítá, ale nyní se rozhodla, že pošle akt každému, kdo se prokáže plným očkováním proti koronaviru. Musí ovšem být očkován až poté, co zveřejnila svou výzvu.

„Kéž bych aspoň pár desítek odpůrců očkování přesvědčila k tomu, aby se očkovat nechali. Asi nepřesvědčím masy lidí, ale vím, že se někdo najde,“ sdělila, když výzvu oznámila. Tvrdí, že už pouhých pár dnů po výzvě se jí ozvali muži, kteří za sebou měli první dávku očkování.



Ženám navíc vzkazuje, že se jim po očkování možná zvětší prsa. Ona má prý ňadra po vakcinaci o velikost větší. „Pokud je někdo přesvědčený. že je očkování zbytečné, nevěřím, že bych zrovna já změnila jeho názor. Myslím, že je ale spousta lidí, kteří jsou nerozhodní a mohli by ještě na očkování kývnout. Já si odnáším super vedlejší efekt. Mám větší ňadra,“ doplnila.