Žena vytváří šperky z mateřského mléka, pro mnohé je to nechutné

Původně chtěla synům pouze vyrobit jeden šperk na památku, který by jim dala do vzpomínkové krabičky. Mléko usušila a později ho zalila pryskyřicí do požadovaného tvaru, který pak zasadila do šperku. Když se o výrobě šperků z mateřského mléka dozvěděly další ženy, začaly ji přemlouvat, aby vyráběla předměty na památku i pro ně. Dnes už jí ženy posílají mléko i poštou a výroba se rozšiřuje.

„Najdou se i lidé, kteří mi tvrdí, že je to nechutné. Já je chápu. Nicméně je to stále jen mléko. Je to přirozené a je to normální potrava. Není na tom nic nechutného,“ svěřila se žena v rozhovoru pro pořad This Morning.



Výroba šperků ženu přiváděla v době karantény na jiné myšlenky. Měla spoustu práce se čtyřmi dětmi a chtěla si najít koníček, u kterého by řešila něco jiného než jen dokola plenky a jídlo pro děti.

„V té době jsem kojila dvojčata zhruba rok. Přemýšlela jsem nad tím, jak bych sama pro sebe právě ten rok kojení oslavila. A také jak bych pro sebe a pro syny uchovala nějakou hmatatelnou vzpomínku na toto krásné období. Mateřské mléko je ceněná tekutina, matky si ho uchovávají v mrazáku a hodně z nich pak neví, co s ním. Nechce ho vyhodit,“ pokračovala.



Sama na výrobu šperku potřebuje zhruba deset mililitrů tekutiny. S tou pak pracuje a vyrábí požadované šperky z jemného prášku, který smíchá s pryskyřicí. Alison slýchá často nechutné komentáře, ale nic si z nich nedělá. Má radost, že může výrobou šperků potěšit jiné matky.