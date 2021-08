Žena dosáhla vysněné váhy díky konzumaci banánů a oříšků

Na škole ji jako boubelku šikanovali a ačkoli se snažila změnit stravovací návyky, doma se vařila pouze nezdravá jídla a k večeři se objednávala pizza. V nezdravém stravování pokračovala i poté, co se přestěhovala do vlastního. Bojovala se svou váhou, vadilo jí, že má problém s pohybem a chtěla zhubnout.

Před pěti lety jí kamarádka poradila, aby zkusila veganskou stravu. Po ní opravdu zhubla a cítila se dobře. Stačilo ovšem jen párkrát zhřešit nezdravým jídlem a váha šla nahoru. Chyběly jí sladkosti.

Nebyla úplně spokojená se svým jídelníčkem a snažila se přijít na to, jak to udělat, aby neměla chuť na sladké a zároveň opravdu hubla. Na Instagramu si všimla diety, která je založená především na konzumaci banánů.

„Za měsíc sním zhruba sto dvacet banánů. K tomu jsem navíc ke stravě přidala i větší množství oříšků a semínek. A opravdu musím říct, že je to přesně to, co jsem hledala. Banány jsou skvělou potravinou,“ svěřila se v jednom z příspěvků na Instagramu.



Původně měla necelých 104 kilogramů a díky změně ve stravování a pohybu se jí podařilo shodit čtyřicet kilo a váha jde stále dolů. Banány jsou podle ní dokonalou potravinou a jejich konzumaci doporučuje všem, kteří se snaží zhubnout.