Muž měl v boku díru a nemohl si kvůli tomu najít partnerku

„Vypadalo to, jako kdyby mě kousl žralok. Měl jsem v boku obrovskou díru, která mi vadila. Byl to pro mě hendikep,“ svěřil se muž v pořadu Botched, kam přišel prosit o pomoc dva renomované chirurgy z Los Angeles.

V jednom místě měl muž kompletně odhalený bok a orgány a kosti v podstatě zakrývala jen kůže. Stávající stav byl tedy pro muže nebezpečný. Stačilo málo a mohlo dojít k poškození orgánů.

„Paradoxem je, že to mi nevadilo. Věděl jsem, že je to nebezpečné. Ale nejvíc mě trápilo, že jsem si nenašel partnerku. Poprvé jsem se svlékl před holkou pár let po nehodě. Když mě viděla, řekla, že si něco zapomněla v autě a odešla. Už se za mnou nevrátila. Dost mě to zasáhlo a od té doby jsem se pro jistotu ani nepokoušel s nějakou ženou navázat kontakt,“ pokračoval muž. Od té doby už nechodil bez trička ani u vody a o svém zranění mlčel, protože pro něj bylo nepříjemné se o celé záležitosti bavit.



Až po letech trápení přišla konečně úleva. Díky lékaři Terrymu Dubrowovi a Paulu Nassifovi má opět zpátky svůj bok. Lékaři provedli náročnou operaci a nyní už má Donnie vidět jen dlouhou jizvu. Díra je pryč. „Noční můra skončila. Ulevilo se mi. A teď se těším na tu ženu svého života,“ dodal muž se smíchem.