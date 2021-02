Žena si přestala holit ochlupení na hrudníku, aby byla sama sebou

Čtyřiadvacetiletá Esther si přestala hrudník holit v roce 2019. Dnes lituje, že to neudělala už dříve. Ženy v její rodině byly vždy chlupaté. V Africe, odkud pocházejí, to nikdo neřešil a bylo to normální. Když se přestěhovala do Kanady s rodinou, byla terčem posměchu. Kvůli tomu měla depresivní stavy a chtěla spáchat sebevraždu.

„V Africe je takové ochlupení bráno jako něco krásného. Celkově je tam krása vnímána dost jinak, než jak je tomu v Evropě nebo Americe. V Africe je nepochopitelné, že se ženy holí,“ sdělila pro Daily Mail.



Umělkyně za chlupatou hruď „vděčí“ pravděpodobně hormonální poruše. Lékaři však stoprocentně nedokázali určit, co za tím opravdu stojí. „Už se neholím. A měla jsem to udělat dávno. Připadám si neuvěřitelně sexy. Dříve jsem nebyla sebevědomá a neměla se ráda. Teď je to naopak,“ pokračovala.

Žena nechápe, proč je v dnešní době ochlupení na ženách bráno jako něco nenormálního a odpudivého, když je to přirozené. Chloupky na těle mají navíc jasnou funkci a nemáme je náhodou. Esther se nelíbí, že jsou ženy nuceny holit se v intimních partiích po vzoru depilovaných krásek v časopisech.

„Už mám dost toho, jak mají ženy za každou cenu chloupky odstraňovat a běda jak ne. Jsou hned vnímány jako špíny, které se o sebe nestarají. Holení přitom není příjemná záležitost a stav po něm je ještě horší. Chloupky zarůstají, svědí, když rostou zpět. A to nemluvím o vytrhávání, jde o velkou bolest. Zvykla jsem si, že na mě lidé na ulici zírají. Mají hloupé poznámky. Ale já jsem nyní sebevědomou a spokojenou ženou,“ dodala.



Všem ženám vzkazuje, že nemají dát na nátlak společnosti, která diktuje, jak má kdo vypadat. Podle umělkyně zapomínáme na to, že bychom se měli především řídit vlastními pocity a dát na intuici a nenásledovat jako ovce ostatní. „Být sám sebou je to nejdůležitější,“ doplnila.