Jak vypnout hlad? Nové léky jsou budoucnost léčby obezity, říká chirurg Fried

Obezita je uznána za celosvětově nejrozšířenější metabolické onemocnění. Pořád platí, že je nevyléčitelná?

Dlouhá léta se bojovalo o to, aby obezita byla uznána za onemocnění. To pak totiž znamená, že by státy měly dbát na léčbu. A je precizně definováno, že je to chronické onemocnění, které se v čase zhoršuje. Obezita je léčitelná, ale není vyléčitelná. Navíc je s ní spojena celá řada velmi závažných onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci, vysoký krevní tlak nebo cukrovka 2. typu – to je typický příklad onemocnění pojícího se s obezitou.

Propagované diety jsou většinou monotematické, tělo zareaguje v prvních několika týdnech úžasnými úbytky hmotnosti, ale vše je v podstatě odsouzeno k nezdaru. prof. MUDr. Martin Fried, CSc. přednosta OB kliniky