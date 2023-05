Jednoduché tipy, jak si ulevit od bolestí hlavy bez léků

Píchání, dunění, bodavá či rozpínavá bolest hlavy, jako by se vám měla každou chvíli rozskočit. Také už jste to někdy zažili, že? Někoho tyto problémy postihují i vícekrát do měsíce.

Na vině může být únava, všudypřítomný stres a další civilizační faktory. Přitom se proti tomu dá dělat mnohé, navíc bez chemických medikamentů a často velmi efektivně.

Okysličení mozku

Bezprostřední příčinou potíží bývá často i nedostatečné prokrvení mozku, ať už v důsledku zatuhnutí svalů, napětí při stresu, nesprávného držení těla nebo kolísání krevního tlaku při změnách počasí.

Alfou a omegou domácí léčby bolestí hlavy je tedy znovu stimulovat zásobování mozku kyslíkem. Proti jednotlivým aspektům jeho nedostatečného prokrvování existují překvapivě účinné prostředky. Vyzkoušejte je.