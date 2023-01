Zvrat v léčbě alopecie. Původně lék na ekzém zkouší i moderátor Drahoňovský

Při alopecii areata napadá imunitní systém člověka vlastní vlasové folikuly. Vlasy vypadávají a nové nerostou. Lékaři tuto nemoc v některých případech řešili tabletkami kortikoidů či jiných látek oslabujících imunitu, někdy i injekcemi kortikosteroidů přímo do kštice, obojí však mělo řadu vedlejších účinků a po vysazení léčby vlasy většinou opět vypadaly.

Alopecia areata Je to autoimunitní onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě vlasů a často i ostatního ochlupení na těle. Vlasové cibulky zůstanou zachovány, jen ve „spícím stavu“. V závažných formách pacienti přijdou o vlasy úplně, v mírnějších mají ve vlasech holá ložiska. Onemocnění často postihuje mladé lidi kolem třiceti let věku, výjimkou nejsou ani malé děti v batolecím věku. Podle studií provedených v Evropě trpí tímto onemocnění zhruba dvě procenta populace. Onemocnění má závažné psychosociální dopady, ovlivňuje osobní i pracovní život pacientů.

„Výsledky byly prachbídné, navíc nutnost vysokých dávek může vést k poškození jater, ledvin či vzniku vysokého krevního tlaku. Vždy jsme zvažovali, zda léčba dotyčnému přinese víc benefitů než možných negativních dopadů, takže většina pacientů byla bez adekvátní léčby,“ přibližuje dermatoveneroložka a odbornice na léčbu alopecie Monika Arenbergerová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Pacientům, kteří přijdou o více než polovinu kštice, však nyní svitla naděje. Lék olumiant loni schválený k léčbě alopecie v USA i Evropě totiž velmi cíleně blokuje nežádoucí procesy v imunitním systému a u většiny lidí v řádu měsíců obnovuje na těle ochlupení i vlasy. Stačí jedna pilulka denně. V Česku zatím převratnou léčbu zkoušejí první desítky pacientů.

„Tuto léčbu teď u mě podstupuje sedm pacientů. Zrovna před chvílí jsem volala pacientce na Moravu, která pracuje jako kadeřnice a přes deset let nemá na těle ani chlup, že jí pojišťovna léčbu schválila. Radostí se rozplakala,“ přibližuje lékařka s tím, že život bez vlasů je především pro ženy velké trauma.

Ani muži však nejsou ke svému vzhledu lhostejní, jak potvrzuje někdejší moderátor České televize Tomáš Drahoňovský, který se preparátem léčí v nemocnici na Vinohradech právě u doktorky Arenbergerové. O vlasy a veškeré ochlupení na těle přišel před rokem.

„Po měsíci léčby mám na tvářích lanugo, jeden chlup v nose a rýsující se černé kořínky na části hlavy. Jsem spíš zvědavý, než že bych to vysloveně potřeboval. Ale sobecky přiznávám, že obočí a chlupy v nose by se hodily,“ podělil se o dosavadní zkušenost s léčbou na Twitteru.

Obočí a řasy nemají pouze estetickou funkci, obočí brání potu stékat rovnou do očí a řasy je zase chrání proti prachu. Bez chlupů v nose je člověk častěji nachlazený. „Úplně nejhorší ale pro člověka je ztráta identity. Najednou vás bez vlasů na ulici nepozná ani kamarád, vlasy člověka dotváří,“ upozorňuje lékařka Arenbergerová.

Další preparáty na cestě

Lék olumiant blokuje imunitní systém skrze takzvané inhibitory Janus kinázy, proteiny v buňce odpovědné za přenos signálu s informací. Neovlivňují imunitu jako celek, ale působí více specificky - jde o takzvanou léčbu malými molekulami.

U nás lék přitom není novinkou. V Česku se rok používá k léčbě vážných forem atopického ekzému, ještě déle pak k léčbě revmatoidní artritidy. Pro léčbu alopecie areata má v Česku sice registraci, avšak je možné se k němu dostat pouze skrze takzvanou mimořádnou výjimku od zdravotní pojišťovny. Úspěšnost žádostí o úhradu je podle Arenbergerové zhruba půl na půl.

Ve Spojených státech jsou žádosti o registraci nových léků zpravidla schválené rychleji než v Evropské unii. V tomto případě výrobci stačilo projít poslední fází testování, jelikož se tou dobou preparát již běžně používal pro jiné diagnózy, tudíž nemusel prokazovat například jeho bezpečnost. Stačilo potvrdit jeho účinnost v boji s alopecií na vzorku 1 200 lidí oproti placebu.

A pozitivní účinek se potvrdil. Podle archivu výrobce měla po roční léčbě přípravkem své vlasy nazpět téměř polovina účastníků a účastnic. Výsledky studie ve třetí fázi testování firma v USA publikovala v květnu 2022.

K nasazení olumiantu do boje s alopecií přitom vedla náhoda. Pacient se léčil s lupénkou, ale současně měl také alopecii. Po nasazení léku s účinnou látkou mající podobný mechanismus účinku mu začaly mimo jiné také růst vlasy. Šlo v podstatě o vedlejší účinek.

Farmaceutická společnost Eli Lilly však není sama, kdo chce léčit alopecii s pomocí zmíněné účinné látky. I firmy Pfizer či Concert Pharmaceutical mají svoje molekuly, schvalování však mají složitější, protože musejí projít všemi fázemi testování. V dalších letech tak zřejmě přijdou na trh další podobně fungující preparáty na léčbu plešatění.

Může se užívat dlouhodobě

Úspěšnost léku u prvních českých pacientů bude možné zhodnotit v létě. „V klinických studiích jsem s ním měla velmi dobré zkušenosti. Vlasy nenarostou hned, nejdřív se objeví třeba sto vlasů, půlka řas, chmýří po těle. Je potřeba si počkat, ale podle mého názoru je to revoluční léčba, většině pacientů vlasy narostou,“ podotýká Monika Arenbergerová.

Přestože se jedná o cílenou léčbu, může mít nežádoucí účinky. Týká se to hlavně pacientů s vyšším rizikem onemocnění srdce - těch s nadváhou, kteří kouří a mají vyšší krevní tlak. U nich je vyšší riziko infarktu či vzniku krevních sraženin. Jinak bude možné lék užívat dlouhodobě. „Navíc existuje předpoklad, že by se časem mohlo dařit snižovat dávku, případně lék vysadit úplně. Kdyby vlasy vypadaly, neměl by být problém jej opětovně nasadit,“ dodává.

Věří, že lék bude během letošního roku dostupný pro všechny české pacienty s alopecií, kteří jej potřebují. Předepsat jej může jakýkoli dermatolog z kteréhokoli centra pro biologickou léčbu, záleží však na schválení zdravotní pojišťovnou. Lék není určen pro léčbu androgenní alopecie, která postihuje lidi spíše ve vyšším věku.

„Je to jediná naděje pro pacienty, kteří žijí kvůli alopecii v extrémním stresu, mají partnerské problémy a potíže v pracovním životě. A v neposlední řadě jde o děti, které se s rozsáhlou alopecií často bojí chodit do školy, protože jsou terčem šikany,“ uzavírá lékařka s tím, že v USA nyní testují preparát, kterým by v případě částečné ztráty vlasů mělo stačit pomazat olysalá ložiska.