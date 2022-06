Lék na plešatost. Americký úřad schválil první pilulku na těžkou alopecii

Závodů o pilulku, která by nepůsobila pouze na specifickou oblast těla, ale na celý organismus, se účastnily tři světové firmy Eli Lilly, Pfizer a Concert Pharmaceutical, připomíná magazín The Smithsonian. V jejich hledáčku byla autoimunitní porucha Alopecia areata, která způsobuje vypadávání vlasů nebo ochlupení ve shlucích. Nemoc, která samozřejmě neohrožuje život, s níž se však pojí těžké psychosociální dopady. A s níž si medicína dosud lámala hlavu. „Průběh onemocnění je nepředvídatelný, odezva na léčbu je velmi individuální a dostupná terapie často selhává,“ přiznával například článek v magazínu Praktické lékařství.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv teď nemocným poslal lékovou terapii. Medikament sází na inhibitor baricitinib a na trhu již je vlastně zhruba čtyři roky, dosud se používal především na léčbu revmatické artritidy. Testy však prokázaly, že s vysokou účinností funguje i v případě Alopecia areata.

První vlaštovka. Velmi úspěšná

Testu přípravku nazvaného Olumiant se účastnilo 1 200 mužů a žen, které nemoc připravila přinejmenším o polovinu vlasového porostu po alespoň šest měsíců. Vědci jim po šestatřicet týdnů podávali dvoumiligramové, nebo čtyřmiligramové dávky léku, kontrolní skupina samozřejmě dostávala placebo.

Účastníkům experimentu se dostala šestatřicet týdnů trvající kůra. Takto vypadali před a po ní.

V prvním pokusu dosáhlo přinejmenším osmdesátiprocentního zaplnění pokožky hlavy 22 procent z pacientů, kteří dostali dvoumiligramovou dávku, a 35 procent z těch, kteří byli obdarováváni vyšším přídělem. Druhý experiment naději potvrdil. Onoho výsledku se dopracovalo 17 procent „dvoumiligramových“ účastníků a 32 procent dobrovolníků se silnější dávkou, shrnuje prohlášení Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Kontrolní skupina s placebem se takovými čísly chlubit nemohla.

List The New York Times si přitom všímá i širších výsledků a s odkazem na archiv firmy Eli Lilly dodává, že po roční léčbě přípravkem měla téměř polovina účastníků a účastnic své vlasy nazpět úplně. Pacientům se vracely nejen vlasy, ale též řasy a obočí.

Olumiant se prozatím používal na léčbu revmatické artritidy, ale v některých případech též jak terapie při covidu-19, poznamenává server Market Watch. „Schválení pomůže naplnit dosud neuspokojovanou potřebu pacientů s těžkou formou Alopecia areata,“ uvedl ve svém prohlášení americký lékový úřad.

Závod nekončí, další mohou následovat

Nemoc se obvykle projevuje pouze jedním nebo několika bezvlasými místy na hlavě, v těžších případech však vypadávají další a další chomáče, postižený může přijít o všechny vlasy, případně o ochlupení. Pacienty nemoc zbavuje identity, má však též ryze fyzické dopady, lidé bez ochlupení v nose a uších trpí alergiemi a poruchami sluchu.

„Alopecia areata je bláznivá cesta, která je pro ty, kdo nemocí trpí, poznačená chaosem, zmatkem a hlubokým smutkem,“ nezastírá Brett King z Yaleovy univerzity, který využití baricitinibu zkoumal.

S nemocí Alopecia areata bojuje, otevřeně, i herečka Jada Pinkett Smithová. I díky ní veřejnost ví, co obnáší.

Právě on stál na startu, který k léčbě vedl. Zaznamenal studie na myších, které naznačily, že by jistý druh inhibitorů mohl proti Alopecia areata fungovat. Když k němu do ordinace přišel pacient, jemuž vypadaly téměř všechny vlasy, navrhl mu experiment: „nadivoko“ mu podá inhibitor, který může fungovat, čistě na základě experimentů se zvířaty. V jeho případě to byl tofacitinib společnosti Pfizer. Zlomený muž souhlasil a během osmi měsíců měl vlasy zpět.

Poté, co King o svém pokusu sepsal text, se ideji dostalo pozornosti dermatologů i farmaceutického byznysu. O hledání léku se pokoušely hned tři firmy. King soudí, že průmysl přijde po produktu firmy Eli Lilly s ještě účinnějšími látkami. A trh nabídne rozmanitost. „Když budou dostupné produkty všech tří společností, bude šance, že na pacienty, na něž nebude fungovat lék jedné společnosti, bude účinkovat produkt jiné,“ věří King.