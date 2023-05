Tibetský buddhismus zaplnil prázdné místo v mém nitru, říká terapeutka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Měla jsem v životě všechno, co bych si mohla přát. Přesto jsem nebyla šťastná a zajímalo mě, proč to tak je, začíná vyprávět terapeutka Barbora Tenčlová o své cestě k tibetskému buddhismu. Co jí přinesl za osm let, kdy jej praktikuje? A jaké bylo dvouapůlměsíční meditační ústraní, ze kterého se nedávno vrátila?