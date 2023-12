Máma byla na drogách, skončila jsem v děcáku. Vánoční sbírka pomůže i Tereze

Příběh čtyřiadvacetileté Adriany z letošní Vánoční sbírky, kterou pořádá iDNES.cz ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, chytl čtenáře za srdce. Doposud totiž na konto nadace zaslali 780 445 korun.

„Velmi nás dojala vlna podpory, kterou zvedl příběh naší studentky. Vážíme si vašeho zájmu a toho, že vám osudy mladých lidí bez rodinného zázemí nejsou lhostejné,“ vzkázala lidem ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, Terezie Sverdlinová.

Díky vašim příspěvkům tak můžeme usnadnit životní start nejen Adrianě, ale také jiným mladým lidem, kterým život nepřipravil zrovna snadné dětství.

„Adrianě pomůžeme částkou 100 000 Kč k úhradě kolejného v rámci posledního ročníku magisterského studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, a dále při vstupu do samostatného života (úhrada kauce, prvního nájmu, vybavení bytu...). Můžeme slíbit všem čtenářům Mafry a všem dárcům, že nejen nyní, ale i v budoucnu budeme Adrianě i ostatním znevýhodněným studentům nablízku,“ dodala Terezie Sverdlinová.

Svými příspěvky jste dali šanci začít snadněji a možnost se se životem lépe poprat nejen Adrianě. Kromě ní může nadace díky vám podpořit také mladou studentku z Plzně Terezu Votoupalovou, která v letošním školním roce končí studium animace na Filmové Akademii Miroslava Ondříčka v Písku.

Terezin život také nebyl příliš snadný, to nejhorší se jí událo na samém začátku. „Moje máma byla drogově závislá prostitutka a otěhotněla se svým klientem. Když jsem se narodila, putovaly jsme po azylových domech, kde však jsou nějaká pravidla, která moje máma nebyla schopná dodržovat,“ popisuje Tereza s tím, že ji jako dítě matce sociální pracovníci odebrali a ona skončila na tři roky v dětském domově v Trnové. Poté se o ni začali starat prarodiče z Plzně, kteří si ji vzali do opatrovnictví.

Každému člověku v životě se stane něco špatného, ale je na něm, jak se k životu postaví. Já měla vlastně štěstí v tom, že mě to špatné potkalo na začátku, teď už je život v mých rukou.

„S mámou jsem se znala, ale její život drogy velmi poznamenaly a celý můj život strávila v nedaleké psychiatrické léčebně. Před pár měsíci zemřela,“ dodala Tereza.

U prarodičů vystudovala v Plzni střední školu zaměřenou na sociální práci, ale nebyl to obor, který by ji bavil a naplňoval. Jednoho dne ji však napadla animace a aniž by kdy držela v ruce kreslící potřeby, rozhodla se, že svého nového cíle dosáhne.

Od nuly za snem

„Přišla jsem k ‚našim‘ a řekla: babi, dědo, budu animátorka. Divili se tomu, když jsem nikdy nekreslila, ale moc mě podporovali. Začala jsem se věnovat kreslení, jako jediná středoškolačka jsem chodila s malými dětmi na ZUŠku, abych se naučila techniky. Připravovala jsem se na přijímací zkoušky, prošla nějakými letními kurzy a postupně si vytvářela portfolio. A povedlo se,“ směje se sympatická a energická mladá žena s tím, že tehdy jí slova jako portfolio a design absolutně nic neříkala.

Dnes studuje poslední ročník magisterského oboru a animací doslova žije. Při škole ještě dojíždí do Prahy na brigádu, kde se zdokonaluje ve své budoucí profesi a soustředí se především na 3D animaci a vizuální efekty.

„Člověk si může představit třeba 3D postavičku, jako má Pixar, kterou rozpohybuji, která je jako loutka v počítači. Pomocí vizuálních efektů se zase dotváří scéna: například davy lidí nebo nějaké akce,“ vysvětluje zapáleně.

Školu i partu studentů, se kterými vytváří animace a spolupracuje na filmech, si moc pochvaluje. Kreativní prostředí ji velmi sedí.

Na Tereze je znát velké nadšení a láska k oboru, který ji baví a kterému se chce věnovat i do budoucna. Jejím snem je zlepšovat se a pracovat třeba pro zahraniční produkci.

Vánoční sbírka iDNES.cz potrvá až do Tří králů, aby byl dostatek času pomoci ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem dalším mladým lidem s podobně těžkým osudem.

Peníze, které dostane Tereza, umožní zaplatit její poslední školní rok v Písku a postavit se na vlastní nohy. Tereza například potřebuje nový počítač, který by ji usnadnil práci při jejích animacích, ale shání i bydlení, kde by mohla začít nový život.