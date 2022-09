Vyrůstali v ústavu, teď čekají rodinu. Pomozme jim se startem do života

Sbírka Friends of TERIBEAR Nevyhovuje vám pohyb nebo nejste v září v Praze, ale chcete být součástí společné komunity pomáhajících? I to je možné. Právě proto pořádáme veřejnou sbírku pro všechny kamarády médi TERIBEARa. Do sbírky Friends of TERIBEAR může přispět každý. Kdykoliv. Kdekoliv. Právě teď. Klikněte ZDE. Stačí pohnout myší. Váš příspěvek podpoří poslání Nadace Terezy Maxové dětem a pomůže opuštěným a ohroženým dětem. Jeden za všechny, všichni za TERIBEARa! www.terezamaxovadetem.cz